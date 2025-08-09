Zelenskis kalbėjosi su Macronu, aptarė svarbius klausimus

„Kalbėjau su Prancūzijos prezidentu @EmmanuelMacron. Esu dėkingas už paramą. Pasikeitėme nuomonėmis apie diplomatinę situaciją“, – sakė jis socialiniame tinkle „X“, pridurdamas, kad „tikrai svarbu, kad rusams vėl niekam nepavyktų apgauti“.
V. Zelenskis ragina sąjungininkus imtis aiškių veiksmų, kad būtų užbaigta Rusijos invazija
Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis šeštadienį per telefoninį pokalbį su Jungtinės Karalystės (JK) premjeru Keiru Starmeriu paragino sąjungininkus imtis aiškių veiksmų, kad būtų užbaigta Maskvos invazija.
Taip jis kalbėjo Rusijai ir JAV susitarus dėl aukščiausiojo lygio susitikimo kitą penktadienį Aliaskoje.
„Reikia imtis aiškių veiksmų ir užtikrinti maksimalų koordinavimą tarp mūsų ir mūsų partnerių. Mes vertiname Jungtinės Karalystės, Jungtinių Valstijų ir visų mūsų partnerių pasiryžimą užbaigti karą“, – rašė V. Zelenskis socialiniuose tinkluose.
Ukrainiečių prezidentas anksčiau šeštadienį įspėjo, kad sprendimai dėl jo šalies, priimti be Ukrainos, neatneš taikos, ir atmetė galimybę užleisti teritoriją Rusijai.
„Ukrainiečiai neatiduos savo žemės okupantui“, – sakė jis socialiniuose tinkluose. Pasak jo, Ukraina „nesuteiks Rusijai jokių apdovanojimų už tai, ką ji padarė“.
„Bet kokie sprendimai prieš mus, bet kokie sprendimai be Ukrainos, yra taip pat sprendimai prieš taiką. Jie nieko nepasieks“, – sakė V. Zelenskis.
„Tai negyvi sprendimai, jie niekada neveiks“, – pridūrė prezidentas.
Jis pabrėžė, kad karas „negali būti baigtas be mūsų, be Ukrainos“.
V. Zelenskis sakė, kad Ukraina yra „pasirengusi priimti realius sprendimus, kurie gali atnešti taiką“, bet pridūrė, kad tai turi būti „ori taika“, nepateikdamas detalių.
Nuo tada, kai 2022 metų vasarį Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, žuvo dešimtys tūkstančių žmonių, o milijonai buvo priversti palikti savo namus.
Trys derybų raundai tarp Rusijos ir Ukrainos nedavė realių rezultatų, ir lieka neaišku, ar ateinantis viršūnių susitikimas padės priartėti prie taikos.
V. Putinas atmetė daugybę Jungtinių Valstijų, Europos ir Kyjivo raginimų nutraukti ugnį.
Jis taip pat atmetė galimybę šiuo metu rengti derybas su V. Zelenskiu, nors Ukrainos prezidentas teigia, kad toks susitikimas yra būtinas norint pasiekti pažangą derybose.
Skelbdamas apie savo susitikimą su V. Putinu, D. Trumpas sakė, kad „kažkiek bus keičiamasi teritorijomis, kad pagerėtų padėtis tiek Ukrainai, tiek Rusijai“, tačiau daugiau detalių nepateikė.
Aliaskoje rugpjūčio 15-ąją planuojamos derybos būtų pirmasis susitikimas tarp pareigas einančių JAV ir Rusijos prezidentų nuo tada, kai Joe Bidenas susitiko su V. Putinu Ženevoje 2021 metų birželį.
