TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Pietų Afrikos prezidentas prabilo apie pokalbius su Zelenskiu ir Putinu

2025-08-09 12:25 / šaltinis: BNS / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: BNS aut.
2025-08-09 12:25

Pietų Afrikos prezidentas pranešė, kad penktadienį kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o ankstesnę dieną bendravo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kad aptartų „taikos proceso pastangas“.

Volodymyras Zelenskis, Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Pietų Afrikos prezidentas pranešė, kad penktadienį kalbėjosi su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o ankstesnę dieną bendravo su Rusijos prezidentu Vladimiru Putinu, kad aptartų „taikos proceso pastangas“.

Pietų Afrikos vyriausybė buvo kritikuojama šalies viduje ir užsienyje už tai, kad iš pradžių atsisakė pasmerkti Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau visada tvirtino, kad laikosi nešališkos pozicijos, o balandį Pretorijoje priėmė V. Zelenskį.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Cyrilas Ramaphosa „gavo iš prezidento Volodymyro Zelenskio informaciją apie taikos procesą tarp Rusijos ir Ukrainos“, teigiama prezidentūros pareiškime.

Zelenskis padėkojo 

V. Zelenskis „išreiškė padėką Pietų Afrikai už nuolatinę paramą ieškant taikaus konflikto sprendimo ir patvirtino Ukrainos įsipareigojimą užtikrinti ilgalaikę taiką su Rusija“, teigiama pranešime.

„Šios šalies pastangos skatinti taikos procesus visame pasaulyje yra pastebimos“, – anksčiau tą pačią dieną žurnalistams sakė C. Ramaphosa.

Ketvirtadienio vakarą panašaus turinio pareiškime jis pranešė, kad kalbėjosi su V. Putinu, Rusijos vadovui panorus „informuoti prezidentą Ramaphosą apie taikos procesą su Ukraina“.

Penktadienį V. Putinas taip pat surengė konsultacijas su Kinijos ir Indijos vadovais, siekdamas užsitikrinti pagrindinių sąjungininkų paramą prieš kitą savaitę Aliaskoje turintį įvykti susitikimą su Donaldu Trumpu.

