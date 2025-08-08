Trumpas skelbia apie susitikimą su Putinu: tai įvyks „labai greitai“, vieta bus „labai populiari“

Anot jo, susitikimas galėjo įvykti anksčiau, tačiau to padaryti nepavyko dėl saugumo sumetimų. D. Trumpas sako, kad su V. Putinu susitiks greitai. Kuo greičiau susitikti pageidauja pats V. Putinas, tam pritaria ir D. Trumpas.
„Ketiname surengti susitikimą su Rusija, pradėsime nuo Rusijos. Manau, kad (susitikimo – red. past.) vieta bus labai populiari dėl daugelio priežasčių“, – sako D. Trumpas.
„Nenoriu jos skelbti dabar, paskelbsiu vėliau šiandien“, – priduria jis.
„Labai greitai susitiksiu su Putinu. Jis taip pat nori susitikti kuo greičiau“, – teigia D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat nurodė, kad mano, jog gali įvykti ir V. Putino bei Volodymyro Zelenskio susitikimas.
Šaltiniai: Trumpas klausė Meloni, ar susitikimas su Zelenskiu ir Putinu galėtų vykti Romoje
JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį per pokalbį telefonu paklausė Italijos premjerės Giorgios Meloni, ar Italija sutiktų Romoje surengti trijų šalių susitikimą dėl karo Ukrainoje, skelbia italų portalas „Ansa“.
Buvo užsiminta, kad čia galėtų vykti V. Putino, V. Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas.
Anot portalo šaltinių, G. Meloni atsakė, kad Italija sutiktų, todėl JAV valstybės sekretorius Marco Rubio apie tai kalbėjosi su Prancūzija, Vokietija, Didžiąja Britanija, Ukraina ir Suomija. Šaltiniai sako, kad V. Zelenskis šią idėją palaiko.
Vis dėlto su šia idėja nesutinka Maskva. Rusija mano, kad Roma „pernelyg palaiko Kyjivo pusę“.
Rusijos šaltinis agentūrai TASS sakė, kad susitikimas nebus surengtas ES, todėl labiausiai tikėtinomis susitikimo vietomis laikomi Jungtiniai Arabų Emyratai arba Turkija.
Trumpas pareiškė, kad su Putinu susitiks net jei šis pirma nesusitiks su Zelenskiu
JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentui V. Putinui iki numatyto jųdviejų aukščiausiojo lygio susitikimo nėra būtina susitikti su Ukrainos prezidentu V. Zelenskiu.
Žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas pirmiausia turi susitikti su V. Zelenskiu, kad po to galėtų susitikti su Jungtinėmis Valstijomis, D. Trumpas atsakė: „Ne“.
D. Trumpas ir V. Putinas kitą savaitę turėtų pirmą kartą susitikti ir aptarti, kaip nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Abu vadovai sakė, kad laikas tokiam aukščiausiojo lygio susitikimui šiuo metu yra tinkamas, nors jo data ir vieta dar nepatvirtinta.
JAV prezidentas nepasakė, ką darys penktadienį suėjus 10 dienų terminui, per kurį turi būti sudarytos paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos. Jei nebus pasiekta jokios pažangos, D. Trumpas pagrasino sankcijomis Rusijos prekybos partneriams. Jis jau paskelbė apie muitus Indijai.
Paklaustas, ar terminas vis dar galioja, D. Trumpas atsakė: „Pažiūrėsime, ką jis [V. Putinas] pasakys. Tai priklausys nuo jo“.
Rusija jau daugiau nei trejus metus vykdo destruktyvų karą prieš Ukrainą, kurį D. Trumpas ne kartą pareiškė norįs greitai užbaigti.
Šis viršūnių susitikimas būtų pirmasis nuo 2021 m., kai su V. Putinu Ženevoje susitiko Joe Bidenas.
