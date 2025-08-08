Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Šaltiniai: Trumpas klausė Meloni, ar susitikimas su Zelenskiu ir Putinu galėtų vykti Romoje

2025-08-08 19:26 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-08 19:26

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį per pokalbį telefonu paklausė Italijos premjerės Giorgios Meloni, ar Italija sutiktų Romoje surengti trijų šalių susitikimą dėl karo Ukrainoje, skelbia italų portalas „Ansa“.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį per pokalbį telefonu paklausė Italijos premjerės Giorgios Meloni, ar Italija sutiktų Romoje surengti trijų šalių susitikimą dėl karo Ukrainoje, skelbia italų portalas „Ansa“.

REKLAMA
0

Buvo užsiminta, kad čia galėtų vykti Vladimiro Putino, Volodymyro Zelenskio ir D. Trumpo susitikimas.

Anot portalo šaltinių, G. Meloni atsakė, kad Italija sutiktų, todėl JAV valstybės sekretorius Marco Rubio apie tai kalbėjosi su Prancūzija, Vokietija, Didžiąja Britanija, Ukraina ir Suomija. Šaltiniai sako, kad V. Zelenskis šią idėją palaiko.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Vis dėlto su šia idėja nesutinka Maskva. Rusija mano, kad Roma „pernelyg palaiko Kyjivo pusę“.

REKLAMA
REKLAMA

Rusijos šaltinis agentūrai TASS sakė, kad susitikimas nebus surengtas ES, todėl labiausiai tikėtinomis susitikimo vietomis laikomi Jungtiniai Arabų Emyratai arba Turkija.

REKLAMA

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Trumpas pareiškė, kad su Putinu susitiks net jei šis pirma nesusitiks su Zelenskiu

JAV prezidentas D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iki numatyto jųdviejų aukščiausiojo lygio susitikimo nėra būtina susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.

Žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas pirmiausia turi susitikti su V. Zelenskiu, kad po to galėtų susitikti su Jungtinėmis Valstijomis, D. Trumpas atsakė: „Ne“.

REKLAMA
REKLAMA

D. Trumpas ir V. Putinas kitą savaitę turėtų pirmą kartą susitikti ir aptarti, kaip nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Abu vadovai sakė, kad laikas tokiam aukščiausiojo lygio susitikimui šiuo metu yra tinkamas, nors jo data ir vieta dar nepatvirtinta.

JAV prezidentas nepasakė, ką darys penktadienį suėjus 10 dienų terminui, per kurį turi būti sudarytos paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos. Jei nebus pasiekta jokios pažangos, D. Trumpas pagrasino sankcijomis Rusijos prekybos partneriams. Jis jau paskelbė apie muitus Indijai.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas, ar terminas vis dar galioja, D. Trumpas atsakė: „Pažiūrėsime, ką jis [V. Putinas] pasakys. Tai priklausys nuo jo“.

Rusija jau daugiau nei trejus metus vykdo destruktyvų karą prieš Ukrainą, kurį D. Trumpas ne kartą pareiškė norįs greitai užbaigti.

Šis viršūnių susitikimas būtų pirmasis nuo 2021 m., kai su V. Putinu Ženevoje susitiko Joe Bidenas.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Sky news“: Trumpo ir Putino susitikimas numatytas kitos savaitės pabaigoje (2)
Aliaksandras Lukašenka apkabinęs Vladimirą Putiną (nuotr. SCANPIX)
Netikėtas Lukašenkos „dosnumas“: siūlo surengti Trumpo, Zelenskio ir Putino derybas (9)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Dėmesį nuo ultimatumo pabaigos nukreipęs Putino ir Trumpo susitikimas: kas žinoma (2)
Karas Ukrainoje
Nuo katastrofos NATO iki Putino žlugimo: penki karo Ukrainoje pabaigos scenarijai (8)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų