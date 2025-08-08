Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Kyjive palaidota rusų nelaisvėje mirusi žurnalistė Roščyna

2025-08-08 18:21 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 18:21

Ukrainos sostinėje Kyjive palaidota rusų nelaisvėje mirusi žurnalistė Viktorija Roščyna. Artimieji, draugai ir kolegos pradžioje dalyvavo gedulo iškilmėse Mykolo katedroje, o tada Nepriklausomybės aikštėje miesto centre. Vėliau V. Roščyna palaidota Baikovės kapinėse.

Ukrainos vėliava (nuotr. SCANPIX)

0

Per gedulo iškilmes karstas su jos palaikais nebuvo atidarytas – tai neįprasta ortodoksų tradicijoms. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis po mirties apdovanojo žurnalistę Laisvės ordinu.

27-erių V. Roščyna 2023 m. rugpjūtį buvo sulaikyta Rusijos okupuotoje Ukrainos teritorijoje, kai čia vykdė tyrimą. 2024 m. spalį paskelbta apie jos mirtį. Rusų pusė kaip mirties datą nurodė 2024 m. rugsėjo 19 d.

Žurnalistės palaikai į Ukrainą sugrįžo tik šių metų vasarį. Ukrainos prokuratūros duomenimis, kūnas buvo su kankinimo pėdsakais. DNR tyrimas patvirtino moters tapatybę.

Ukrainos institucijos atlieka tyrimą prieš Pietų Rusijos Taganrogo kalėjimo vadovą dėl „žiauraus elgesio su civiliais“.

Pasak Ukrainos gynybos ministerijos Vyriausiosios žvalgybos valdybos (HUR), V. Roščyna buvo įtraukta į belaisvių mainų sąrašą, Rusija sutiko ją iškeisti, bet ne kartą atidėliojo datą. Vėliau pranešta, kad ji nelaisvėje mirė.

