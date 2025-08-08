Skaudus smūgis rusams: Kryme ukrainiečiai pataikė į retą ir brangią stotį

Kaip skelbia „Ukrinform“, pataikyta į 98L6 „Jenisej“ stotį.
Šis radaras yra retas ir brangus, naudojamas kaip Rusijos oro gynybos sistemos S-500 „Prometėjas“ dalis. Ši sistema gali būti naudojama su rusų sistemomis S-400 „Triumph“.
Ši ataka yra reikšmingas smūgis rusų oro gynybos sistemos pajėgumams laikinai okupuotame Kryme.
Ukrainoje per pastarąją parą sunaikinta dar 1 040 rusų karių ir 52 artilerijos sistemos
Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 8 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 061 350 karių, iš kurių 1 040 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.
Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 083 rusų tankus (+7), 23 102 šarvuotąsias kovos mašinas (+7), 31 232 artilerijos sistemas (+52), 1 456 raketų paleidimo sistemas, 1 203 oro gynybos sistemas, 421 karo lėktuvą, 340 sraigtasparnių, 50 168 nepilotuojamuosius orlaivius (+238), 3 555 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 57 731 transporto priemonę ir kuro cisterną (+126), 3 936 specialiosios įrangos vienetus.
Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.
Pranešama, kad rugpjūčio 7 d. fronte įvyko 119 Ukrainos gynėjų ir rusų kariuomenės mūšiai.
