Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Skaudus smūgis rusams: Kryme ukrainiečiai pataikė į retą ir brangią stotį

2025-08-08 16:38 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-08 16:38

Ukrainos karinės žvalgybos padalinys smogė vienai vertingiausių Rusijos radiolokacinių stočių Kryme.

Krymas (nuotr. SCANPIX)
17

Ukrainos karinės žvalgybos padalinys smogė vienai vertingiausių Rusijos radiolokacinių stočių Kryme.

REKLAMA
0

Kaip skelbia „Ukrinform“, pataikyta į 98L6 „Jenisej“ stotį.

Šis radaras yra retas ir brangus, naudojamas kaip Rusijos oro gynybos sistemos S-500 „Prometėjas“ dalis. Ši sistema gali būti naudojama su rusų sistemomis S-400 „Triumph“.

Ši ataka yra reikšmingas smūgis rusų oro gynybos sistemos pajėgumams laikinai okupuotame Kryme.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Ukrainoje per pastarąją parą sunaikinta dar 1 040 rusų karių ir 52 artilerijos sistemos

Laikotarpiu nuo 2022 m. vasario 24 d. iki 2025 m. rugpjūčio 8 d. rusų okupantų pajėgos Ukrainoje vykstančiame kare jau prarado maždaug 1 061 350 karių, iš kurių 1 040 buvo sunaikinta arba išvesta iš rikiuotės vien per pastarąją parą.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai feisbuke pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.

Be to, nuo plataus masto invazijos pradžios Ukrainos gynybos pajėgos jau sunaikino 11 083 rusų tankus (+7), 23 102 šarvuotąsias kovos mašinas (+7), 31 232 artilerijos sistemas (+52), 1 456 raketų paleidimo sistemas, 1 203 oro gynybos sistemas, 421 karo lėktuvą, 340 sraigtasparnių, 50 168 nepilotuojamuosius orlaivius (+238), 3 555 kruizines raketas, 28 karo laivus / katerius, 1 povandeninį laivą, 57 731 transporto priemonę ir kuro cisterną (+126), 3 936 specialiosios įrangos vienetus.

Duomenys apie priešų nuostolius yra nuolat tikslinami.

Pranešama, kad rugpjūčio 7 d. fronte įvyko 119 Ukrainos gynėjų ir rusų kariuomenės mūšiai.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
Putinas turi svarbesnių reikalavimų nei Ukrainos žemės: aiškėja jo užmojai derybose (18)
Hirošima po atominės bombos
Hirošimos bombardavimą išgyvenęs vyras perspėja: „Šiuo metu yra pavojingiausias laikotarpis“
Volodymyras Zelenskis. Andrius Ufartas/ELTA
Zelenskis ragina keisti režimą Rusijoje (26)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Trumpas nori užbaigti karą Ukrainoje iki kitos savaitės (193)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų