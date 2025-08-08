Kinijos lyderis sako, kad džiaugiasi gerėjančiais Maskvos ir Vašingtono santykiais

V. Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas ruošiasi deryboms, siekdami užbaigti karą Ukrainoje. Abi pusės patvirtino, kad vyksta pasirengimas aukščiausiojo lygio susitikimui, ir užsiminė, kad susitikimas galėtų įvykti kitą savaitę, nors tiksli data ar vieta dar nenustatyta.
Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad Xi Jinpingas penktadienį Rusijos vadovo iniciatyva kalbėjosi su V. Putinu.
Kremliaus šeimininkas informavo Xi Jinpingą apie „pastarųjų kontaktų ir komunikacijos situaciją“ tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos, taip pat apie padėtį Ukrainoje, teigė CCTV.
„Kinija džiaugiasi matydama, kad Rusija ir Jungtinės Valstijos palaiko ryšius, gerina savo santykius ir skatina politinį Ukrainos krizės sprendimą“, – valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ anglakalbė tarnyba citavo Xi Jinpingo žodžius V. Putinui.
Xi Jinpingas „pabrėžė, kad sudėtingiems klausimams nėra paprastų sprendimų“ ir sakė, kad „Kinija visada (...) palaikys taikos sudarymą ir derybų skatinimą“, savo ruožtu pranešė CCTV.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!