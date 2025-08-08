Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Kinija

Kinijos lyderis sako, kad džiaugiasi gerėjančiais Maskvos ir Vašingtono santykiais

2025-08-08 14:50 / šaltinis: BNS
2025-08-08 14:50

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas telefonu savo Rusijos kolegai Vladimirui Putinui pareiškė, jog jį džiugina gerėjantys Maskvos ir Vašingtono santykiais, penktadienį paskelbė valstybinė žiniasklaida.

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas (nuotr. SCANPIX)

Kinijos prezidentas Xi Jinpingas telefonu savo Rusijos kolegai Vladimirui Putinui pareiškė, jog jį džiugina gerėjantys Maskvos ir Vašingtono santykiais, penktadienį paskelbė valstybinė žiniasklaida.

0

V. Putinas ir JAV prezidentas Donaldas Trumpas ruošiasi deryboms, siekdami užbaigti karą Ukrainoje. Abi pusės patvirtino, kad vyksta pasirengimas aukščiausiojo lygio susitikimui, ir užsiminė, kad susitikimas galėtų įvykti kitą savaitę, nors tiksli data ar vieta dar nenustatyta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kinijos valstybinis transliuotojas CCTV pranešė, kad Xi Jinpingas penktadienį Rusijos vadovo iniciatyva kalbėjosi su V. Putinu.

Kremliaus šeimininkas informavo Xi Jinpingą apie „pastarųjų kontaktų ir komunikacijos situaciją“ tarp Jungtinių Valstijų ir Rusijos, taip pat apie padėtį Ukrainoje, teigė CCTV.

„Kinija džiaugiasi matydama, kad Rusija ir Jungtinės Valstijos palaiko ryšius, gerina savo santykius ir skatina politinį Ukrainos krizės sprendimą“, – valstybinės naujienų agentūros „Xinhua“ anglakalbė tarnyba citavo Xi Jinpingo žodžius V. Putinui.

Xi Jinpingas „pabrėžė, kad sudėtingiems klausimams nėra paprastų sprendimų“ ir sakė, kad „Kinija visada (...) palaikys taikos sudarymą ir derybų skatinimą“, savo ruožtu pranešė CCTV.

