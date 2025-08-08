Parama pakibo ant plauko: JAV svarsto susigrąžinti Ukrainai skirtus ginklus

Pentagonas parengė memorandumą, pagal kurį tam tikros rūšies ginkluotė ir įranga, skirta Ukrainai, galėtų būti grąžinta į JAV atsargas.
Apie tai skelbia CNN, remdamasi šaltiniais, susipažinusiais su situacija. Pažymima, kad šis radikalus žingsnis lemtų, jog milijardai dolerių, anksčiau skirti Ukrainai, būtų nukreipti JAV ginklų atsargoms papildyti.
Leidinio teigimu, memorandumą parengė JAV gynybos ministro pavaduotojas politiniais klausimais Elbridge‘as Colby, žinomas kaip ginklų tiekimo Ukrainai priešininkas.
Anksčiau dalis šio dokumento tapo vieša, kai Pentagonas uždraudė didelį ginklų siuntimą Ukrainai. Tuo metu siunta jau buvo Lenkijoje.
Į situaciją įsikišo JAV prezidentas Donaldas Trumpas, panaikinęs draudimą. Jis pažadėjo tęsti gynybinės ginkluotės tiekimą Ukrainai ir paskelbė apie susitarimą su NATO dėl papildomos, JAV pagamintos, bet Europos apmokėtos ginkluotės tiekimo Ukrainai už milijardus dolerių.
Vis dėlto, kaip pažymi leidinys, E. Colby parengtas memorandumas iš esmės tebėra galiojantis. Jame numatyta anksčiau neviešinta nuostata, leidžianti Pentagonui grąžinti į JAV arsenalą ginklus, specialiai pagamintus Ukrainai pagal Kongreso finansuojamą programą „Iniciatyva Ukrainos saugumui remti“ (USAI).
Ukraina gali netekti milžiniškos paramos
Nors, šaltinių teigimu, ginklų grąžinimo kol kas nebuvo, ši nuostata gali reikšti, kad Ukraina neteks milijardų dolerių vertės paramos.
Šaltiniai nurodo, kad Pentagono vadovo Pete‘o Hegsetho patvirtintas E. Colby memorandumas tebėra ministerijos politika.
Dokumente JAV ginklų atsargos suskirstytos į „raudonąją“, „geltonąją“ ir „žaliąją“ kategorijas. „Raudonajai“ ir „geltonajai“ kategorijoms priskiriama ginkluotė, kuri, Pentagono vertinimu, yra deficitinė ir kurios išsiuntimui reikia P. Hegsetho patvirtinimo.
Tuo pat metu, CNN šaltinių teigimu, Pentagonas kartu su NATO kuria naują sistemą, pagal kurią europiečiai pirktų amerikietiškus ginklus Ukrainai.
Ši schema veiktų kaip NATO banko sąskaita, į kurią sąjungininkai pervestų lėšas JAV ginkluotei įsigyti.
