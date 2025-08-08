Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Netikėtas Lukašenkos „dosnumas“: siūlo surengti Trumpo, Zelenskio ir Putino derybas

2025-08-08 14:48 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 14:48

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka penktadienį pranešė, kad yra pasirengęs Minske surengti trišales derybas tarp Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino.

Aliaksandras Lukašenka apkabinęs Vladimirą Putiną (nuotr. SCANPIX)

Baltarusijos diktatorius Aliaksandras Lukašenka penktadienį pranešė, kad yra pasirengęs Minske surengti trišales derybas tarp Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino.

2

V. Putino ištikimas draugas pareiškė, kad jei derybos bus vedamos protingai, Rusija ir Ukraina niekada daugiau nebekariaus.

„Rusija Ukrainoje nebus nugalėta, nes tai būtų pernelyg brangu visiems“, – teigė A. Lukašenka.

Jis taip pat nepabūgo pasinaudoti proga ir eilinį kartą pameilikauti V. Putinui teigdamas, kad Baltarusija nesudarys jokių susitarimų su JAV „Rusijai už nugaros“.

Susitikimas įvykti gali jau kitą savaitę

Anksčiau penktadienį buvo pranešta, kad Baltieji rūmai jau dirba prie trišalio susitikimo tarp D. Trumpo, V. Zelenskio ir V. Putino.

Apie tai pranešė nacionalinis Ukrainos transliuotojas „Suspilne“, remdamasi informuotais šaltiniais D. Trumpo administracijoje. Anot šaltinių, trišalės derybos gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau vieta dar nėra nustatyta.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Dėmesį nuo ultimatumo pabaigos nukreipęs Putino ir Trumpo susitikimas: kas žinoma (1)
Karas Ukrainoje
Nuo katastrofos NATO iki Putino žlugimo: penki karo Ukrainoje pabaigos scenarijai (5)
Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas BNS Foto
Žiniasklaida: Trumpas jau kitą savaitę gali susitikti su Zelenskiu ir Putinu (12)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Aiškėja daugiau detalių: Trumpo ir Putino susitikimas gali įvykti jau pirmadienį (141)

