Netikėtas Lukašenkos „dosnumas“: siūlo surengti Trumpo, Zelenskio ir Putino derybas

V. Putino ištikimas draugas pareiškė, kad jei derybos bus vedamos protingai, Rusija ir Ukraina niekada daugiau nebekariaus.
„Rusija Ukrainoje nebus nugalėta, nes tai būtų pernelyg brangu visiems“, – teigė A. Lukašenka.
Jis taip pat nepabūgo pasinaudoti proga ir eilinį kartą pameilikauti V. Putinui teigdamas, kad Baltarusija nesudarys jokių susitarimų su JAV „Rusijai už nugaros“.
Susitikimas įvykti gali jau kitą savaitę
Anksčiau penktadienį buvo pranešta, kad Baltieji rūmai jau dirba prie trišalio susitikimo tarp D. Trumpo, V. Zelenskio ir V. Putino.
Apie tai pranešė nacionalinis Ukrainos transliuotojas „Suspilne“, remdamasi informuotais šaltiniais D. Trumpo administracijoje. Anot šaltinių, trišalės derybos gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau vieta dar nėra nustatyta.
