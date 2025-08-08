Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
6
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Žiniasklaida: Trumpas jau kitą savaitę gali susitikti su Zelenskiu ir Putinu

2025-08-08 08:10 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 08:10

Baltieji rūmai jau dirba prie trišalio susitikimo tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino organizavimo.

Volodymyras Zelenskis, Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas BNS Foto

Baltieji rūmai jau dirba prie trišalio susitikimo tarp JAV prezidento Donaldo Trumpo, Ukrainos prezidento Volodymyro Zelensko ir Rusijos vadovo Vladimiro Putino organizavimo.

REKLAMA
6

Apie tai praneša nacionalinis Ukrainos transliuotojas „Suspilne“, remdamasi informuotais šaltiniais D. Trumpo administracijoje. Anot šaltinių, trišalės derybos gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau vieta dar nėra nustatyta.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tuo tarpu Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt patvirtino, kad prezidentas D. Trumpas yra atviras susitikimams su abiejų šalių lyderiais.

REKLAMA
REKLAMA

„Kaip vakar pareiškė prezidentas Trumpas, rusai išreiškė norą susitikti su prezidentu Trumpu, ir prezidentas yra atviras šiam susitikimui. Prezidentas Trumpas norėtų susitikti tiek su prezidentu Putinu, tiek su prezidentu Zelenskiu, nes jis nori, kad šis žiaurus karas baigtųsi. Baltieji rūmai nagrinėja šių galimų susitikimų detales, ir jos bus pateiktos tinkamu laiku“, – pareiškė K. Leavitt.

REKLAMA

Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas

Pastaruoju metu sustiprėjo kalbos apie galimą Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. JAV prezidentas viešai pareiškė esąs pasirengęs pirmiausia surengti atskiras derybas tarp Rusijos ir Ukrainos lyderių, o vėliau pabandyti surengti trišalį viršūnių susitikimą.

Tiesa, ketvirtadienį D. Trumpas, kad susitiks su V. Putinu artėjančiose derybose dėl karo Ukrainoje, net jei Rusijos lyderis prieš tai nesusitiks su Ukrainos prezidentu.

REKLAMA
REKLAMA

Kremlius patvirtino, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas gali įvykti jau artimiausiomis dienomis, tačiau V. Zelenskio dalyvavimas lieka neaiškus.

Ukrainos prezidentas tvirtina, kad bet kokie kontaktai tokiu formatu įmanomi tik pasiekus bent laikiną ugnies nutraukimą, taip pat su sąlyga, kad dalyvaus Europos partneriai kaip garantai. Maskvoje manoma, kad trišalis susitikimas šiuo metu yra mažai tikėtinas ir gali įvykti tik pasiekus tam tikrą pažangą derybų komandų lygiu.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Vladimiras Putinas ir Donaldas Trumpas 2017 m. (nuotr. SCANPIX)
Karas Ukrainoje. Artėja Trumpo ir Putino susitikimas: ar tai taps karo Ukrainoje lūžio tašku? (33)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
„Politico“: Putinas pirmiausia turi susitikti su Zelenskiu, o tik tada galės su Trumpu (9)
Volodymyras Zelenskis (nuotr. Telegram)
Zelenskis informavo EK pirmininkę apie savo pokalbį su Trumpu (3)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Europai – žinia iš Trumpo: Putinas kalba apie žemių mainus (19)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų