Žiniasklaida: Trumpas jau kitą savaitę gali susitikti su Zelenskiu ir Putinu

Apie tai praneša nacionalinis Ukrainos transliuotojas „Suspilne“, remdamasi informuotais šaltiniais D. Trumpo administracijoje. Anot šaltinių, trišalės derybos gali įvykti jau kitą savaitę, tačiau vieta dar nėra nustatyta.
Tuo tarpu Baltųjų rūmų atstovė spaudai Karoline Leavitt patvirtino, kad prezidentas D. Trumpas yra atviras susitikimams su abiejų šalių lyderiais.
„Kaip vakar pareiškė prezidentas Trumpas, rusai išreiškė norą susitikti su prezidentu Trumpu, ir prezidentas yra atviras šiam susitikimui. Prezidentas Trumpas norėtų susitikti tiek su prezidentu Putinu, tiek su prezidentu Zelenskiu, nes jis nori, kad šis žiaurus karas baigtųsi. Baltieji rūmai nagrinėja šių galimų susitikimų detales, ir jos bus pateiktos tinkamu laiku“, – pareiškė K. Leavitt.
Trumpo, Zelenskio ir Putino susitikimas
Pastaruoju metu sustiprėjo kalbos apie galimą Donaldo Trumpo, Volodymyro Zelenskio ir Vladimiro Putino susitikimą. JAV prezidentas viešai pareiškė esąs pasirengęs pirmiausia surengti atskiras derybas tarp Rusijos ir Ukrainos lyderių, o vėliau pabandyti surengti trišalį viršūnių susitikimą.
Tiesa, ketvirtadienį D. Trumpas, kad susitiks su V. Putinu artėjančiose derybose dėl karo Ukrainoje, net jei Rusijos lyderis prieš tai nesusitiks su Ukrainos prezidentu.
Kremlius patvirtino, kad D. Trumpo ir V. Putino susitikimas gali įvykti jau artimiausiomis dienomis, tačiau V. Zelenskio dalyvavimas lieka neaiškus.
Ukrainos prezidentas tvirtina, kad bet kokie kontaktai tokiu formatu įmanomi tik pasiekus bent laikiną ugnies nutraukimą, taip pat su sąlyga, kad dalyvaus Europos partneriai kaip garantai. Maskvoje manoma, kad trišalis susitikimas šiuo metu yra mažai tikėtinas ir gali įvykti tik pasiekus tam tikrą pažangą derybų komandų lygiu.
