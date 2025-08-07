Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

„Politico“: Putinas pirmiausia turi susitikti su Zelenskiu, o tik tada galės su Trumpu

2025-08-07 23:12 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt
2025-08-07 23:12

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pirmiausia turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o tik tada galės galvoti apie susitikimą su Donaldu Trumpu, ketvirtadienį „Politico“ pareiškė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas pirmiausia turi susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu, o tik tada galės galvoti apie susitikimą su Donaldu Trumpu, ketvirtadienį „Politico" pareiškė Baltųjų rūmų pareigūnas.

1

Apie tai jis komentavo anonimiškai.

Rusijos prezidentas iki šiol priešinosi susitikimui su V. Zelenskiu, nes tai legitimizuoja jį kaip Ukrainos vadovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Trumpas: derybos tarp Putino ir Zelenskio gali įvykti „labai greitai“

JAV prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ir Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis gali „labai greitai“ susitikti ir aptarti karo tarp abiejų kaimynių nutraukimą.

Ovaliajame kabinete žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas ir V. Zelenskis susitarė dėl aukščiausiojo lygio susitikimo, D. Trumpas atsakė: „Yra labai gera perspektyva, kad jie susitars“.

„Dar nenusprendėme kur, bet šiandien su prezidentu Putinu turėjome labai gerą pokalbį... Tas kelias buvo ilgas ir tebėra ilgas, bet yra didelė tikimybė, kad labai greitai įvyks susitikimas“, – sakė JAV prezidentas.

Anksčiau trečiadienį D. Trumpas informavo Europos partnerius, įskaitant Vokietijos kanclerį Friedrichą Merzą, apie V. Putino ir JAV specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo susitikimą Kremliuje.

Vokietijos vyriausybės šaltiniai naujienų agentūrai dpa sakė, kad per pokalbį D. Trumpas išreiškė ketinimą greitai susitikti su V. Putinu asmeniškai.

Tuo tarpu laikraštis „The New York Times“, remdamasis dviem su šiuo planu susipažinusiais asmenimis, pranešė, kad D. Trumpas ketina asmeniškai susitikti su V. Putinu jau kitą savaitę ir kad netrukus po to įvyks trišalis susitikimas su V. Zelenskiu.

JAV transliuotojas CNN, remdamasis šaltiniu vienoje Europos šalies vyriausybėje, pranešė, kad D. Trumpas sakė „ketinantis susitikti su V. Putinu ir V. Zelenskiu jau kitą savaitę“.

Trečiadienį, likus kelioms dienoms iki D. Trumpo nustatyto galutinio termino dėl paliaubų Ukrainoje, V. Putinas ir S. Witkoffas Kremliuje turėjo maždaug trijų valandų trukmės susitikimą. Maskva derybas pavadino „naudingomis ir konstruktyviomis“, pranešė Rusijos valstybinė naujienų agentūra TASS.

D. Trumpas sakė, kad susitikimas buvo „labai produktyvus“ ir buvo padaryta „didelė pažanga“.

„Visi sutinka, kad šis karas turi būti užbaigtas, ir mes dirbsime, kad tai pasiektume artimiausiomis dienomis ir savaitėmis“, – pridūrė jis.

Neaišku, kiek toli D. Trumpas, dažnai besigiriantis savo tvirtais asmeniniais santykiais su V. Putinu, yra pasirengęs eskaluoti situaciją, jei jo penktadienio ultimatumas bus ignoruojamas.

