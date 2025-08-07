Kalendorius
TV3 naujienos > Automanas > Automobilių naujienos

„Jaguar“ atsidūrė kryžminėje ugnyje: JAV prezidentas pašiepė gamintojo planus

2025-08-07 21:08 / šaltinis: tv3.lt / aut.
2025-08-07 21:08

Britų automobilių gamintojas „Jaguar“ vėl atsidūrė dėmesio centre, tačiau ne dėl naujų modelių ar technologinių proveržių. Markė vėl atsidūrė viešų diskusijų epicentre, o savo nuomonę šiuo klausimu išreiškė net JAV prezidentas Donaldas Trumpas.

Donald Trump (nuotr. SCANPIX)

0

Nuo praėjusių metų pabaigos „Jaguar“ visiškai sustabdė vidaus degimo varikliais varomų modelių gamybą. Dabar visa markės strategija paremta vienu modeliu – elektriniu „Type 00“, kuris kol kas buvo pristatytas tik kaip koncepcinis automobilis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Daugiau naujienų iš automobilių pasaulio galite perskaityti „Automobilių naujienos“ rubrikoje.

Kartu buvo pakeistas ir prekės ženklas – dingo ilgai naudotas šuoliuojančios katės logotipas,o vietoje jo pristatyta minimalistinė, futuristinė vizualinė tapatybė.

Naujos strategijos pristatymo kampanija „Copy Nothing“ taip pat sulaukė audringos reakcijos: vietoj automobilių joje dominuoja androginiški, translyčiai įvaizdžiai, o tai gerokai papiktino konservatyvią visuomenės dalį.

Daug ekspertų kritikavo tokį drastišką posūkį. Agentūros „JKR“ vadovė Lee Rolston teigė, kad toks rebrendingas yra „visiškas nesusipratimas“, ignoruojantis markės paveldą.

„Tai tarsi bandymas reklamuoti „Snickers“ batonėlį per ananaso vaizdą – vartotojo sąmonė to nesusieja“, – komentavo ji.

Tuo tarpu „CBX“ agentūros atstovas Satoru Wakeshima pastebėjo, kad naujasis stilius labiau primena „1990-ųjų mokslinės fantastikos filmo reklamą arba programinės įrangos dizaino paketą“.

Kritikos netrūko ir iš politikos pasaulio. Donaldas Trumpas, per savo platformą „Truth Social“, pareiškė, kad „Jaguar“ reklama buvo „visiškai WOKE ir katastrofiška“.

Jis tvirtino, kad įmonės vadovas atsistatydino „gėdoje“, o pati kompanija esą esanti „chaose“. Tuo pat metu jis pagyrė seksualiai provokuojančią „American Eagle“ džinsų reklamą su aktore Sydney Sweeney kaip „karščiausią visų laikų kampaniją“.

Vis dėlto Trumpo teiginiai buvo netikslūs. Dabartinis „Jaguar Land Rover“ generalinis direktorius Adrianas Mardellas į pensiją pasitraukė planuotai po 35 metų darbo įmonėje. Sprendimas nebuvo susijęs su reklama ar kritika naujam markės įvaizdžiui. 

Nepaisant kilusio triukšmo, naujasis „Jaguar Type 00“ sulaukė milžiniško susidomėjimo. Po tarptautinės pristatymo kampanijos įmonė jau užregistravo daugiau nei 32 tūkst. klientų, kurie susidomėjo nauju elektromobiliu.

Automobilio gamybai artimesnis keturių durų serijinis modelis turėtų būti pristatytas dar šiais metais, o pati markė teigia, kad tai bus „ambicingiausias modelis per visą istoriją“.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

