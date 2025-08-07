Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Kilus ginčui dėl JAV muitų,Putinas susitiko su Indijos saugumo vadovu

2025-08-07 20:00 / šaltinis: ELTA
2025-08-07 20:00

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas ketvirtadienį, praėjus dienai po to, kai Vašingtonas pakėlė muitus Naujajam Deliui, nes jis perka Maskvos naftą, susitiko su Indijos patarėju nacionalinio saugumo klausimais.

0

JAV prezidentas Donaldas Trumpas įvedė papildomus 25 proc. muitus indiškoms prekėms, kurie įsigalios po trijų savaičių, kaip dalį kampanijos, kuria siekiama paspausti Rusiją nutraukti karą prieš Ukrainą, taikantis į jos prekybos partnerius.

Indija yra viena iš pagrindinių rusiškos naftos, kuri yra svarbus Maskvos valstybės biudžeto pajamų šaltinis, pirkėjų. Rusija savo ruožtu yra viena iš pagrindinių Indijos ginklų tiekėjų, o abi šalis siejančių šiltų santykių šaknys siekia dar Sovietų Sąjungos laikus.

Kremlius paskelbė filmuotą medžiagą, kurioje V. Putinas spaudžia ranką Ajitui Dovaliui, tačiau detalių apie jųdviejų diskusijas nepateikė. Ankstesniame susitikime Maskvoje A. Dovalis tvirtino, kad V. Putino vizito Indijoje data yra „beveik galutinai nustatyta“.

Tiesiogiai nepaminėdamas D. Trumpo, Kremlius ėmėsi kritikuoti raginimus „priversti šalis nutraukti prekybos santykius“ su Rusija kaip „neteisėtus“.

Ukrainos sąjungininkai Vakaruose stengiasi apriboti Rusijos pajamas iš eksporto nuo tada, kai Maskva 2022 m. vasario mėnesį pradėjo karinį puolimą. Tačiau Rusijai pavyko nukreipti energetikos išteklių pardavimus iš Europos į kitas valstybes, įskaitant Indiją ir Kiniją, ir tuo užtikrinti, kad multimilijardiniai lėšų srautai nesustotų.

