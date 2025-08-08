Vienas kalba valandomis, kitas – klausosi: atskleidė, kaip atrodo Putino ir Trumpo skambučiai

Pasak vieno aukšto rango JAV prezidento administracijos pareigūno, jų pokalbiai įprastai buvo draugiški. D. Trumpas dažnai kalba apie savo tikslą atgaivinti JAV ir Rusijos santykius, kuriuos skatina augantis ekonominis bendradarbiavimas.
Anot šaltinių, V. Putinas pokalbiuose su D. Trumpu dėsto savo pretenzijas ir pagrindinius norus, daugiausia susijusius su tarptautiniu pripažinimu Rusijos kontrolės Kryme ir Donbaso regione, kurio didžiąją dalį ji atėmė iš Ukrainos.
Putinas kalba valandomis, Trumpas – klausosi
Dabartiniai ir buvę JAV pareigūnai teigia, kad jų pokalbiai kartais trunka valandas dėl ilgų V. Putino monologų ir vertimo poreikio.
Prezidento patarėjai teigia, kad D. Trumpas, kuris paprastai yra nekantrus ir nori įsiterpti į pokalbį, Kremliaus vadovo klausosi labai atidžiai.
„Putinas tai daro labai metodiškai“, – apie buvusį KGB pareigūną sakė Johnas Boltonas, buvęs D. Trumpo Nacionalinio saugumo patarėjas.
„Jis labai išsilavinęs, žino, apie ką kalba. Kai nori paveikti ką nors, jis tiesiog kalba, kalba ir kalba“, – priduria J. Boltonas.
„Išstudijavo“ D. Trumpo administraciją
Kita buvusi D. Trumpo patarėja, kuri buvo atsakinga už su Europa ir Rusija susijusius klausimus, Fina Hill sako, kad V. Putinas atidžiai „išstudijavo“ D. Trumpo administraciją ir supranta, kur yra Rusijos svertas JAV prezidento atžvilgiu.
„Putinas atliko namų darbus. Jis daug metų stengėsi suprasti, kas yra Trumpas“, – sakė ji.
Artėjantis susitikimas
JAV ir Rusijos lyderiai gali susitikti jau kitą savaitę, kad pasiektų taikos susitarimą dėl karo Ukrainoje, tačiau jų požiūriai, kaip ir anksčiau, skiriasi, todėl paliaubos vis dar mažai tikėtinos.
„Putinas aiškiai leido suprasti, kad karas Ukrainoje jam yra svarbesnis nei santykiai su JAV“, – sako Alina Poliakova, Vašingtone veikiančio Europos politikos analizės centro prezidentė ir generalinė direktorė.
Be to, WSJ pažymi, kad dar viena sudėtinga užduotis D. Trumpui bus derybos su V. Putinu, kuris turi ketvirtį amžiaus patirtį bendraujant su įvairiais JAV prezidentais ir įrodė, kad sugeba daryti jiems įtaką.
