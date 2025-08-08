Artėja Trumpo ir Putino susitikimas: ar tai taps karo Ukrainoje lūžio tašku?

Tiksi paskutinės valandos: iš Trumpo – naujausia žinia dėl ultimatumo Putinui
JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo savo reikalavimą Vladimirui Putinui iki šio penktadienio stabdyti karinius veiksmus Ukrainoje.
Kalbėdamas su žurnalistais jis sulaukė klausimo, ar ultimatumas V. Putinui vis dar galioja.
„Tai priklausys nuo jo. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labai nusivylęs“, – pareiškė jis.
Liepos pabaigoje D. Trumpas teigė, kad Rusija susidurs su naujomis sankcijomis, jei nesustabdys karo veiksmų Ukrainoje per 10 dienų.
Tai suteikia V. Putinui laiko iki rugpjūčio 8-osios susitarti.
Trumpas pareiškė, kad su Putinu susitiks net jei šis pirma nesusitiks su Zelenskiu
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui iki numatyto jųdviejų aukščiausiojo lygio susitikimo nėra būtina susitikti su Ukrainos prezidentu Volodymyru Zelenskiu.
Žurnalisto paklaustas, ar V. Putinas pirmiausia turi susitikti su V. Zelenskiu, kad po to galėtų susitikti su Jungtinėmis Valstijomis, D. Trumpas atsakė: „Ne“.
D. Trumpas ir V. Putinas kitą savaitę turėtų pirmą kartą susitikti ir aptarti, kaip nutraukti Rusijos karą prieš Ukrainą. Abu vadovai sakė, kad laikas tokiam aukščiausiojo lygio susitikimui šiuo metu yra tinkamas, nors jo data ir vieta dar nepatvirtinta.
JAV prezidentas nepasakė, ką darys penktadienį suėjus 10 dienų terminui, per kurį turi būti sudarytos paliaubos tarp Rusijos ir Ukrainos. Jei nebus pasiekta jokios pažangos, D. Trumpas pagrasino sankcijomis Rusijos prekybos partneriams. Jis jau paskelbė apie muitus Indijai.
Paklaustas, ar terminas vis dar galioja, D. Trumpas atsakė: „Pažiūrėsime, ką jis [V. Putinas] pasakys. Tai priklausys nuo jo“.
Rusija jau daugiau nei trejus metus vykdo destruktyvų karą prieš Ukrainą, kurį D. Trumpas ne kartą pareiškė norįs greitai užbaigti.
Šis viršūnių susitikimas būtų pirmasis nuo 2021 m., kai su V. Putinu Ženevoje susitiko Joe Bidenas.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!
Artėja Trumpo ir Putino susitikimas: ar tai taps karo Ukrainoje lūžio tašku?
JAV ir Rusijos lyderiai Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas gali susitikti jau kitą savaitę, kad pasiektų taikos susitarimą dėl karo Ukrainoje, tačiau jų požiūriai, kaip ir anksčiau, skiriasi, todėl paliaubos vis dar mažai tikėtinos.
Kaip rašo „The Wall Street Journal“ (WSJ), D. Trumpas paragino V. Putiną nutraukti karą, bet neparodė ypatingo susidomėjimo susitarimo detalėmis. Kremliaus vadovas atmetė visus raginimus nutraukti karo veiksmus, išskyrus jo sąlygomis.
Taip pat, pažymi leidinys, jei susitikimas tarp Trumpo ir Putino įvyks, jis gali tapti rimčiausiu išbandymu JAV prezidentui per šią kadenciją.
Analitikai nuogąstauja, kad V. Putinas gali nesiekti susitarimo.
„Putinas aiškiai leido suprasti, kad karas Ukrainoje jam yra svarbesnis nei santykiai su JAV“, – sako Alina Poliakova, Vašingtone veikiančio Europos politikos analizės centro prezidentė ir generalinė direktorė.
Be to, WSJ pažymi, kad dar viena sudėtinga užduotis D. Trumpui bus derybos su V. Putinu, kuris turi ketvirtį amžiaus patirtį bendraujant su įvairiais JAV prezidentais ir įrodė, kad sugeba daryti jiems įtaką.
Tuo metu JAV ir Europoje baiminamasi, kad Rusijos diktatorius pasiūlė susitikimą viena tam, kad toliau vilkintų D. Trumpą, o ne siektų taikos.
Putinas gali nukreipti Trumpą prieš Ukrainą
V. Putinas gali pasiūlyti, kad Rusija oficialiai perimtų dalį okupuotos Ukrainos teritorijos mainais už savo karių išvedimą iš kitų Ukrainos regionų, teigė aukštas Europos diplomatas ir Ukrainos pareigūnas.
O D. Trumpas, siekdamas susitarimo, gali paraginti Ukrainą ir sąjungininkus priimti šį pasiūlymą.
„Pasak pareigūno, Kyjivas ir kitos Europos vyriausybės greičiausiai atmes šį planą, o tai bus naudinga Putinui, nes Trumpas, kurį retai domina taikos susitarimo detalės, vėliau gali apkaltinti Ukrainą, kad esą tai ji tęsia karą“, – rašoma leidinyje.
Trumpas gali nutraukti žvalgybos ir karinę paramą Ukrainai, kaip jis tai padarė anksčiau šiais metais, taip sužlugdydamas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio pastangas suartėti su D. Trumpu po įtempto susitikimo Ovaliajame kabinete vasario mėnesį. JAV taip pat gali visiškai pasitraukti iš diplomatinio proceso, palikdamos Maskvą ir Kyjivą tęsti tai, ką Trumpas jau seniai vadina „Bideno karu“.
Taip pat D. Trumpas ketvirtadienį pareiškė, kad susitiks su V. Putinu artėjančiose derybose dėl karo Ukrainoje, net jei Rusijos lyderis prieš tai nesusitiks su V. Zelenskiu,
Kremlius ketvirtadienį pranešė, kad V. Putinas ketina dalyvauti aukščiausiojo lygio susitikime su D. Trumpu „artimiausiomis dienomis“, tačiau Rusijos vadovas iš esmės atmetė galimybę įtraukti V. Zelenskį.
Kai D. Trumpas buvo paklaustas, ar V. Putinas privalo susitikti su V. Zelenskiu prieš aukščiausiojo lygio susitikimą, JAV prezidentas atsakė paprastai: „Ne, neprivalo.“
Kaip galimą susitikimo vietą V. Putinas įvardijo Jungtinius Arabų Emyratus, tačiau Vašingtonas to nepatvirtino.