  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Tiksi paskutinės valandos: iš Trumpo – naujausia žinia dėl ultimatumo Putinui

2025-08-07 23:37
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: BNS ir tv3.lt / parengė:
2025-08-07 23:37

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo savo reikalavimą Vladimirui Putinui iki šio penktadienio stabdyti karinius veiksmus Ukrainoje.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pakomentavo savo reikalavimą Vladimirui Putinui iki šio penktadienio stabdyti karinius veiksmus Ukrainoje.

1

Kalbėdamas su žurnalistais jis sulaukė klausimo, ar ultimatumas V. Putinui vis dar galioja.

„Tai priklausys nuo jo. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labai nusivylęs“, – pareiškė jis.

Liepos pabaigoje D. Trumpas teigė, kad Rusija susidurs su naujomis sankcijomis, jei nesustabdys karo veiksmų Ukrainoje per 10 dienų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tai suteikia V. Putinui laiko iki rugpjūčio 8-osios susitarti.

Po pirmojo D. Trumpo grasinimo sutrumpinti terminą dėl karo nutraukimo Kremlius antradienį pareiškė, kad Rusija atkreipė dėmesį į JAV respublikonų lyderio pareiškimą ir kad vis dar įsipareigojusi siekti taikos Ukrainoje.

„Atkreipėme dėmesį į vakarykštį prezidento Trumpo pareiškimą. Specialioji karinė operacija tęsiasi. Ir mes tebesame įsipareigoję taikos procesui, siekdami išspręsti konfliktą Ukrainoje ir apsaugoti savo interesus“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pavartodamas Rusijos terminą ketvirtus metus besitęsiančiam puolimui pavadinti.

