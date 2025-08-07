Tiksi paskutinės valandos: iš Trumpo – naujausia žinia dėl ultimatumo Putinui

Kalbėdamas su žurnalistais jis sulaukė klausimo, ar ultimatumas V. Putinui vis dar galioja.
„Tai priklausys nuo jo. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labai nusivylęs“, – pareiškė jis.
Liepos pabaigoje D. Trumpas teigė, kad Rusija susidurs su naujomis sankcijomis, jei nesustabdys karo veiksmų Ukrainoje per 10 dienų.
Tai suteikia V. Putinui laiko iki rugpjūčio 8-osios susitarti.
Po pirmojo D. Trumpo grasinimo sutrumpinti terminą dėl karo nutraukimo Kremlius antradienį pareiškė, kad Rusija atkreipė dėmesį į JAV respublikonų lyderio pareiškimą ir kad vis dar įsipareigojusi siekti taikos Ukrainoje.
„Atkreipėme dėmesį į vakarykštį prezidento Trumpo pareiškimą. Specialioji karinė operacija tęsiasi. Ir mes tebesame įsipareigoję taikos procesui, siekdami išspręsti konfliktą Ukrainoje ir apsaugoti savo interesus“, – sakė Kremliaus atstovas Dmitrijus Peskovas, pavartodamas Rusijos terminą ketvirtus metus besitęsiančiam puolimui pavadinti.
