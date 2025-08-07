Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Ukraina sureagavo į „nutekintą“ Trumpo pasiūlymą Putinui: „Abejotina“

2025-08-07 20:25
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-08-07 20:25

Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio patarėjas Dmytro Lytvynas sureagavo į informaciją apie paliaubų pasiūlymus, kuriuos JAV neva perdavė Rusijai. Anot jo, Lenkijos portalo „Onet“ paskelbta informacija neatitinka realybės.

Trumpas po Putino paskaitos apie tai, kaip Rusija sukūrė JAV: „Buvo labai blogai“ (nuotr. SCANPIX)

Anot „Onet", Maskva gavo palankų paliaubų pasiūlymą iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris, kaip teigiama, buvo suderintas su Europos valstybėmis.

1

Anot „Onet“, Maskva gavo palankų paliaubų pasiūlymą iš JAV prezidento Donaldo Trumpo, kuris, kaip teigiama, buvo suderintas su Europos valstybėmis.

Remiantis portalo portalo informacija, D. Trumpo specialiojo pasiuntinio Steve‘o Witkoffo trečiadienį vykusio vizito Maskvoje tikslas ir pagrindinė pokalbių tema su V. Putinu – su Europos valstybių susitarimu suderintas Jungtinių Valstijų pasiūlymas Rusijai dėl paliaubų.

„Onet“ išplatintas JAV pasiūlymas Maskvai:

  • Rusija ir Ukraina sudarys ne taikos sutartį, o paliaubas;
  • Numatyta faktiškai pripažinti Rusijos teritorinius laimėjimus (atidėjus šį klausimą 49 arba 99 metams);
  • Dauguma Rusijai taikomų sankcijų bus panaikintos;
  • Ilgalaikėje perspektyvoje bus grįžta prie Rusijos dujų ir naftos importo;
  • Karinė parama Ukrainai nebus sustabdyta.

Ukraina neigia informaciją

D. Lytvynas minėtą informaciją neigia.

„Abejotina, kad Witkoffas ar Ušakovas turėjo laiko pasikalbėti su šiuo portalu. Vakar lyderių pokalbyje nieko panašaus nebuvo paminėta, o Witkoffas nieko panašaus nesakė, jis kalbėjo kitus dalykus“, – sako jis.

