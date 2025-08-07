Putinas turi svarbesnių reikalavimų nei Ukrainos žemės: aiškėja jo užmojai derybose

Apie tai leidiniui komentavo Kremliui artimi žmonės ir politikos analitikai.
Anot jų, už tai, kokią teritoriją galiausiai kontroliuos Rusija, V. Putinui yra svarbiau „pašalinti Ukrainą iš NATO, apriboti Ukrainos karinius pajėgumus ir padėti pamatus Maskvai palankesnei vyriausybei Kyjive“.
„Putinui svarbiausia yra NATO ir šios geležinės garantijos, kad Ukraina nebus NATO ir kad NATO šalys nekurs karinių pajėgų Ukrainoje, taip pat politinių reikalavimų pačiai Ukrainai rinkinys“, – sako mokslininkė Tatjana Stanovaja.
Anot jos, dėl kitų reikalavimų gali būti galima derėtis.
Kai kurie analitikai mano, kad derybose mainams greičiausiai būtų pasiūlyta Rusijos kontroliuojama žemė Ukrainos regionuose, kurių Maskva nėra aneksavusi.
