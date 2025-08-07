Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Putinas turi svarbesnių reikalavimų nei Ukrainos žemės: aiškėja jo užmojai derybose

2025-08-07 18:28
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-07 18:28

Yra klausimų, kurie Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui yra svarbesni nei teritorijos, skelbia „The New York Times“. Anot leidinio šaltinių, galiausiai Maskvos įtaka Kyjivui V. Putinui atrodo svarbesnis klausimas už tai, kokias Ukrainos žemes kontroliuos Rusija.

V. Putinas (nuotr. SCANPIX)
17

Yra klausimų, kurie Rusijos režimo lyderiui Vladimirui Putinui yra svarbesni nei teritorijos, skelbia „The New York Times“. Anot leidinio šaltinių, galiausiai Maskvos įtaka Kyjivui V. Putinui atrodo svarbesnis klausimas už tai, kokias Ukrainos žemes kontroliuos Rusija.

0

Apie tai leidiniui komentavo Kremliui artimi žmonės ir politikos analitikai.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

TAIP PAT SKAITYKITE:

Anot jų, už tai, kokią teritoriją galiausiai kontroliuos Rusija, V. Putinui yra svarbiau „pašalinti Ukrainą iš NATO, apriboti Ukrainos karinius pajėgumus ir padėti pamatus Maskvai palankesnei vyriausybei Kyjive“.

„Putinui svarbiausia yra NATO ir šios geležinės garantijos, kad Ukraina nebus NATO ir kad NATO šalys nekurs karinių pajėgų Ukrainoje, taip pat politinių reikalavimų pačiai Ukrainai rinkinys“, – sako mokslininkė Tatjana Stanovaja.

Anot jos, dėl kitų reikalavimų gali būti galima derėtis.

Kai kurie analitikai mano, kad derybose mainams greičiausiai būtų pasiūlyta Rusijos kontroliuojama žemė Ukrainos regionuose, kurių Maskva nėra aneksavusi.

