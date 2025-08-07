Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

„Skraidantis Černobylis“: įspėja dėl galimų Rusijos raketos bandymų

2025-08-07 15:51 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 15:51

Rusija, galimai, vėl rengiasi atlikti raketos su branduoliniu varikliu „Burevestnik“ bandymus – vienos iš penkių vadinamųjų „stebuklingų ginklų“ rūšių, kurių kūrimą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė 2018 m., rašo „The Moscow Times“.

„Skraidantis Černobylis“: įspėja dėl galimų Rusijos raketos bandymų (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
17

Rusija, galimai, vėl rengiasi atlikti raketos su branduoliniu varikliu „Burevestnik" bandymus – vienos iš penkių vadinamųjų „stebuklingų ginklų" rūšių, kurių kūrimą Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė 2018 m., rašo „The Moscow Times".

0

Apie galimus bandymus signalizuoja intensyvėjantys darbai Pankovo poligone Naujosios Žemės salyne. Kaip rašo branduolinio ginklo ekspertas iš analitinės kompanijos „CNA Dekkeris Everetas“, tai gali reikšti, kad bandymai artėja.

Jo teigimu, apie galimą bandymų suaktyvėjimą liudija ir faktas, kad JAV į Naująją Žemę pasiuntė karinių oro pajėgų radiacinės žvalgybos lėktuvą „WC-135R“.

Į šio orlaivio judėjimą atkreipė dėmesį ir Amerikos mokslininkų federacijos Branduolinės informacijos projekto direktorius Hansas Kristiansenas.

Šis lėktuvas, aprūpintas jutikliais branduoliniams bandymams stebėti, pakilo iš britų aviacijos bazės Mildenhole ir maždaug 14 valandų skrido virš Barenco jūros, netoli Murmansko srities pakrantės, į vakarus nuo Naujosios Žemės, rašo „Newsweek“.

Remiantis JAV žvalgybos duomenimis, iki 2023 m. spalio Rusija buvo atlikusi 13 „Burevestnik“ bandymų, tačiau visi jie – nesėkmingi.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

Darbas prie raketos „praktiškai baigtas“

Raketa, kuri, anot V. Putino, turinti neribotą nuotolį, nė karto nenuskrido daugiau nei 35 kilometrus. Ilgiausias jos skrydis truko vos dvi minutes, o vienas iš bandymų baigėsi tragedija.

2019 m. „Burevestnik“ sudužo Barenco jūroje, o vykdant jos iškėlimo operaciją įvyko sprogimas, kurio metu žuvo septyni žmonės, tarp jų – mokslininkai iš Sarovo branduolinio centro.

Po avarijos susidaręs radiacijos debesis apėmė Severodvinską ir pasiekė Skandinavijos šalis.

Ankstesnį „Burevestnik“ bandymą Rusija, galimai, atliko 2023 m. spalį. Tąkart V. Putinas pareiškė, kad bandymas buvo „sėkmingas“, ir nurodė, jog darbas prie raketos „praktiškai baigtas“.

