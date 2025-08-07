„Skraidantis Černobylis“: įspėja dėl galimų Rusijos raketos bandymų

Apie galimus bandymus signalizuoja intensyvėjantys darbai Pankovo poligone Naujosios Žemės salyne. Kaip rašo branduolinio ginklo ekspertas iš analitinės kompanijos „CNA Dekkeris Everetas“, tai gali reikšti, kad bandymai artėja.
Jo teigimu, apie galimą bandymų suaktyvėjimą liudija ir faktas, kad JAV į Naująją Žemę pasiuntė karinių oro pajėgų radiacinės žvalgybos lėktuvą „WC-135R“.
Į šio orlaivio judėjimą atkreipė dėmesį ir Amerikos mokslininkų federacijos Branduolinės informacijos projekto direktorius Hansas Kristiansenas.
Šis lėktuvas, aprūpintas jutikliais branduoliniams bandymams stebėti, pakilo iš britų aviacijos bazės Mildenhole ir maždaug 14 valandų skrido virš Barenco jūros, netoli Murmansko srities pakrantės, į vakarus nuo Naujosios Žemės, rašo „Newsweek“.
Remiantis JAV žvalgybos duomenimis, iki 2023 m. spalio Rusija buvo atlikusi 13 „Burevestnik“ bandymų, tačiau visi jie – nesėkmingi.
Darbas prie raketos „praktiškai baigtas“
Raketa, kuri, anot V. Putino, turinti neribotą nuotolį, nė karto nenuskrido daugiau nei 35 kilometrus. Ilgiausias jos skrydis truko vos dvi minutes, o vienas iš bandymų baigėsi tragedija.
2019 m. „Burevestnik“ sudužo Barenco jūroje, o vykdant jos iškėlimo operaciją įvyko sprogimas, kurio metu žuvo septyni žmonės, tarp jų – mokslininkai iš Sarovo branduolinio centro.
Po avarijos susidaręs radiacijos debesis apėmė Severodvinską ir pasiekė Skandinavijos šalis.
Ankstesnį „Burevestnik“ bandymą Rusija, galimai, atliko 2023 m. spalį. Tąkart V. Putinas pareiškė, kad bandymas buvo „sėkmingas“, ir nurodė, jog darbas prie raketos „praktiškai baigtas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!