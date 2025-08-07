Ukraina dronais atakavo Volgogradą: kilo gaisras geležinkelio stotyje

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi regiono gubernatoriaus Andrejus Bočarovo pareiškimu „Telegram.
Savo pranešime jis teigia, kad oro pajėgos tariamai atrėmė dronų ataką ir nukentėjusiųjų nėra. Tačiau apsieita ne be nuostolių, nes buvo užpultos dvi geležinkelio stotys.
„Surovikino geležinkelio stotyje kilo gaisras administraciniame pastate, kurį greitai gesina ugniagesiai. Maksimo Gorkio geležinkelio stotyje šiuo metu šalinamos sunaikinto bepiločio orlaivio nuolaužos – objektų apgadinimų nėra“, – nurodė A. Bočarovas.
Jis taip pat pridūrė, kad geležinkelio transportas tariamai veikia įprastu režimu.
Dronų ataka Volgogrado srityje
„RBC-Ukraina“ nurodo, kad pranešimai apie nežinomų dronų ataką pradėjo plaukti apie 01:30 val. Vėliau „Telegram“ kanalai patikslino, kad ataka prasidėjo apie pirmą valandą nakties.
Iš pradžių buvo girdimi dronų garsai, o po to – apie 10 sprogimų. Vėliau, po tariamo vieno iš dronų „nuolaužų kritimo“, geležinkelio stoties rajone Surovikino kilo gaisras. Tuo pačiu metu socialiniuose tinkluose pasirodė vaizdai, kuriuose matyti liepsnos.
