  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Gali sujaukti planus: vienas pasaulio lyderis neleis Putinui užbaigti karo

2025-08-07 09:34 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-07 09:34

JAV prezidento Donaldo Trumpo administracijai aktyviai stengiantis užbaigti karą Ukrainoje, Kinija faktiškai sabotuoja taikos procesą, iš šešėlių kurstydama konfliktą.

6

Kaip rašo strateginė karinės žvalgybos analitikė, buvusi Pentagono žvalgybos departamento pareigūnė Rebeka Koffler leidinyje „The Telegraph“, Xi Jinpingas nėra suinteresuotas karo pabaiga – priešingai, Pekinas siekia jį kuo labiau užtęsti.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
Analitikės vertinimu, Kinija karą Ukrainoje laiko netiesioginiu karu, kuris išsekina abu pagrindinius Pekino varžovus – Maskvą ir Vašingtoną. Tuo metu, kai JAV finansuoja Ukrainos gynybą, Kinija stiprina Maskvą – tiekia mikroelektroniką, optines sistemas, dronų komponentus ir kitas dvejopo naudojimo technologijas, kurios yra kritiškai svarbios karo veiksmams.

Žvalgybos šaltiniai praneša apie slaptos gamyklos, kurioje gaminami smogiamieji dronai, įkūrimą Kinijoje kartu su Rusijos gynybos pramonės milžine „Almaz-Antey“.

R. Koffler pažymi, kad tai – dalis gilesnės Pekino strategijos: išlaikyti viešą neutralitetą, tuo pačiu padedant Rusijai vesti užsitęsusią karą.

Pagal ekonominio bendradarbiavimo priedangą Kinija kasmet perka milijonus barelių Rusijos naftos ir dujų, dažnai pasitelkdama šešėlinį laivyną ir apeidama sankcijas.

Po to, kai D. Trumpas įvedė naujus 25 proc. muitus Indijai už Rusijos naftos importą, Kinija tęsė pirkimus be pokyčių, netgi ignoruodama JAV finansų ministro grasinimą įvesti 100 proc. muitą.

Parama Rusijai apskaičiuota

Anot „The Telegraph“ Kinijos paramoje Rusijai ekspertai įžvelgia strateginį apskaičiavimą: užsitęsęs konfliktas leidžia Kinijai sumažinti JAV ginklų atsargas ir sumažinti JAV pasirengimą priešintis potencialiai invazijai į Taivaną, kuri laikoma realistišku scenarijumi iki 2027 m.

„Kol du tigrai kovoja slėnyje, išmintinga beždžionė sėdi ant kalno ir stebi“, – rašo straipsnio autorė apie Xi Jinpino taktiką, remdamasi kinų alegorija.

Šiame kontekste D. Trumpo taikos iniciatyva atsiduria pavojuje: jo pasiuntinys Steve‘as Witkoffas veda derybas su Kremliumi, bet Kinija ir Rusija, nors ir yra vieši partneriai, turi savų interesų tęsti karą.

Bendros karinės pratybos Japonijos jūroje – dar vienas signalas, kad Pekinas ir Maskva nėra pasirengę taikai.

