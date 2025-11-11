 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Antradienį bus inauguruota VDU rektorė Dabašinskienė

2025-11-11 06:57 / šaltinis: ELTA
2025-11-11 06:57

Antradienį Vytauto Didžiojo universitete (VDU) vyks universiteto rektorės, profesorės Inetos Dabašinskienės inauguracijos iškilmės.

Vytauto Didžiojo universitetas. ELTA / Andrius Ufartas

Vytauto Didžiojo universitetas. ELTA / Andrius Ufartas

0

Profesorė yra pirmoji moteris istorijoje, išrinkta vadovauti šiai aukštajai mokyklai.

I. Dabašinskienės penkerių metų kadencija vadovaujant VDU prasidėjo spalio 1 d. Naujoji universiteto vadovė išrinkta VDU Tarybos nutarimu, įvertinus jos pasiekimus, solidžią akademinę ir vadybinę patirtį bei detaliai pristatytą universiteto viziją. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Akademikė yra VDU Lituanistikos katedros profesorė, filologijos mokslų daktarė, Tarpkultūrinės komunikacijos ir dvikalbystės tyrimų centro vadovė, tarptautinio aljanso „Transform4Europe“ institucinė koordinatorė.

Universitete I. Dabašinskienė dirba nuo 1993 m. Ji yra yra dirbusi Regionistikos katedros vedėja, Politikos mokslų ir diplomatijos prodekane ir dekane, Humanitarinių mokslų fakulteto dekane. Nuo 2010 m. – VDU Senato narė, 2010–2015 m. buvo mokslo komiteto pirmininkė, 2015–2020 m. – VDU Tarptautinių ryšių prorektorė. 

