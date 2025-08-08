Kalendorius
Rugpjūčio 8 d., penktadienis
Vilnius +22°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Rusijos karių nusikaltimai – kaip juodu ant balto: šaltakraujiškai sušaudė civilį, marodieriavo

2025-08-08 10:49 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-08 10:49

Rusijos kariuomenės siaubingas elgesys karo metu pasipildė naujais įrodymais: „Radio Svoboda“ paviešino iki šiol nerodytus kamerų Bučoje vaizdus, kuriuose užfiksuoti rusų karių nusikaltimai. Šie vaizdo įrašai iki šiol nebuvo viešinami ir rodomi pirmą sykį, pažymima UNIAN. 

Rusijos karių nusikaltimai – kaip juodu ant balto: šaltakraujiškai sušaudė civilį, marodieriavo (nuotr. YouTube)

Rusijos kariuomenės siaubingas elgesys karo metu pasipildė naujais įrodymais: „Radio Svoboda“ paviešino iki šiol nerodytus kamerų Bučoje vaizdus, kuriuose užfiksuoti rusų karių nusikaltimai. Šie vaizdo įrašai iki šiol nebuvo viešinami ir rodomi pirmą sykį, pažymima UNIAN. 

REKLAMA
0

2022 m. kovo 4 d. Rusijos desantininkai žengė per Bučos miestą Kyjivo srityje. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip Jablunsko gatvėje ramiai ėjo 70-metis vietinis gyventojas Volodymyras Rubailo. Po akimirkos kitame įraše matyti, kad į jį šaudoma. Sužeistas vyras bando išstovėti ant kojų, bet rusų kariai priartėja ir paleidžia kontrolinį šūvį į galvą. Nuo patirtų sužalojimų vyras mirė vietoje. Dėl etinių priežasčių leidinys šio momento nepublikavo.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Toliau vaizdo įraše užfiksuota, kaip prie nužudytojo kūno priėjo vienas iš Rusijos karininkų. Jis apvertė ukrainietį už striukės apykaklės, apieškojo ir paėmė kažką iš kišenės. Vėliau pavyko jį identifikuoti – tai 234-ojo desantininkų pulko seržantas iš Pskovo Vladimiras Borzunovas.

REKLAMA
REKLAMA

Plėšikavo masiškai: tempė iš parduotuvių viską, ką paneša

Karininkas, kartu su kitais šalia buvusiais kariais, pradėjo plėšti netoliese esančią parduotuvę. Kita rusų karių grupė, pamačiusi marodieriavimą, grįžo atgal ir taip pat užėjo į prekybos centrą. Jie išdaužė durų stiklus, bet nepavyko prasibrauti pro metalinį rėmą. Ginkluoti kariai paeiliui bandė prasmukti pro siaurą durų lango angą, kad patektų į vidų.

REKLAMA

Vėliau į parduotuvę atvyko dar daugiau Rusijos karių. Iš pradžių jie išnešė pavogtus daiktus krepšiuose, vėliau – maišuose. Okupantai buvo taip apsikrovę grobiu, kad vos išlaikė jį rankose.

„Radio svoboda“ skelbiama, kad civilį nužudė 234-ojo desantininkų šturmo pulko vadas, seržantas Vladimiras Borzunovas. Pats kariškis, bendraudamas su žurnalistais, neigė kaltę ir aiškino, kad civilius žudė kiti rusų kariai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų