Rusijos karių nusikaltimai – kaip juodu ant balto: šaltakraujiškai sušaudė civilį, marodieriavo

2022 m. kovo 4 d. Rusijos desantininkai žengė per Bučos miestą Kyjivo srityje. Vaizdo stebėjimo kameros užfiksavo, kaip Jablunsko gatvėje ramiai ėjo 70-metis vietinis gyventojas Volodymyras Rubailo. Po akimirkos kitame įraše matyti, kad į jį šaudoma. Sužeistas vyras bando išstovėti ant kojų, bet rusų kariai priartėja ir paleidžia kontrolinį šūvį į galvą. Nuo patirtų sužalojimų vyras mirė vietoje. Dėl etinių priežasčių leidinys šio momento nepublikavo.
Toliau vaizdo įraše užfiksuota, kaip prie nužudytojo kūno priėjo vienas iš Rusijos karininkų. Jis apvertė ukrainietį už striukės apykaklės, apieškojo ir paėmė kažką iš kišenės. Vėliau pavyko jį identifikuoti – tai 234-ojo desantininkų pulko seržantas iš Pskovo Vladimiras Borzunovas.
Plėšikavo masiškai: tempė iš parduotuvių viską, ką paneša
Karininkas, kartu su kitais šalia buvusiais kariais, pradėjo plėšti netoliese esančią parduotuvę. Kita rusų karių grupė, pamačiusi marodieriavimą, grįžo atgal ir taip pat užėjo į prekybos centrą. Jie išdaužė durų stiklus, bet nepavyko prasibrauti pro metalinį rėmą. Ginkluoti kariai paeiliui bandė prasmukti pro siaurą durų lango angą, kad patektų į vidų.
Vėliau į parduotuvę atvyko dar daugiau Rusijos karių. Iš pradžių jie išnešė pavogtus daiktus krepšiuose, vėliau – maišuose. Okupantai buvo taip apsikrovę grobiu, kad vos išlaikė jį rankose.
„Radio svoboda“ skelbiama, kad civilį nužudė 234-ojo desantininkų šturmo pulko vadas, seržantas Vladimiras Borzunovas. Pats kariškis, bendraudamas su žurnalistais, neigė kaltę ir aiškino, kad civilius žudė kiti rusų kariai.
