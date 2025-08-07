Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas neigia spekuliacijas: Putinui nereikės pirmiausia susitikti su Zelenskiu

2025-08-07 23:44
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-07 23:44

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas turės pirmiausia susitikti su Volodymyru Zelenskiu, kad galėtų susitikti su D. Trumpu.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

JAV prezidentas Donaldas Trumpas paneigė žiniasklaidos pranešimus, kad Rusijos režimo lyderis Vladimiras Putinas turės pirmiausia susitikti su Volodymyru Zelenskiu, kad galėtų susitikti su D. Trumpu.

0

Apie tai jo buvo ketvirtadienį paklausta bendraujant su žiniasklaidos atstovais.

„Ar Putinas turi susitikti su Zelenskiu prieš jums susitinkant su juo?“ – D. Trumpo paklausė žurnalistas.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Ne“, – atsakė D. Trumpas.

D. Trumpas taip pat pakomentavo savo reikalavimą V. Putinui iki šio penktadienio stabdyti karinius veiksmus Ukrainoje. Jis sulaukė klausimo, ar ultimatumas V. Putinui vis dar galioja.

„Tai priklausys nuo jo. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labai nusivylęs“, – pareiškė jis.

Liepos pabaigoje D. Trumpas teigė, kad Rusija susidurs su naujomis sankcijomis, jei nesustabdys karo veiksmų Ukrainoje per 10 dienų.

Tai suteikia V. Putinui laiko iki rugpjūčio 8-osios susitarti.

