Trumpas neigia spekuliacijas: Putinui nereikės pirmiausia susitikti su Zelenskiu

Apie tai jo buvo ketvirtadienį paklausta bendraujant su žiniasklaidos atstovais.
„Ar Putinas turi susitikti su Zelenskiu prieš jums susitinkant su juo?“ – D. Trumpo paklausė žurnalistas.
„Ne“, – atsakė D. Trumpas.
D. Trumpas taip pat pakomentavo savo reikalavimą V. Putinui iki šio penktadienio stabdyti karinius veiksmus Ukrainoje. Jis sulaukė klausimo, ar ultimatumas V. Putinui vis dar galioja.
„Tai priklausys nuo jo. Pažiūrėsime, ką jis pasakys. Labai nusivylęs“, – pareiškė jis.
Liepos pabaigoje D. Trumpas teigė, kad Rusija susidurs su naujomis sankcijomis, jei nesustabdys karo veiksmų Ukrainoje per 10 dienų.
Tai suteikia V. Putinui laiko iki rugpjūčio 8-osios susitarti.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!