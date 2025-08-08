Kalendorius
Rugpjūčio 9 d., šeštadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
10
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Donaldas Trumpas: susitarime dėl taikos Ukrainoje bus teritorijų mainai

2025-08-08 23:37 / šaltinis: tv3.lt / parengė:
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: tv3.lt / parengė:
2025-08-08 23:37

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos ir Rusijos susitarime bus „teritorijų apsikeitimo“, rašo „Sky news“.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
17

JAV prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad Ukrainos ir Rusijos susitarime bus „teritorijų apsikeitimo“, rašo „Sky news“.

REKLAMA
10

Anot jo, sudarant taikos susitarimą dėl Ukrainos bus „apsikeista tam tikromis teritorijomis, kad būtų geriau abiem pusėms“.

Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis
(17 nuotr.)
(17 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje, 2025-ųjų rugpjūtis

„Jūs matote teritoriją, dėl kurios buvo kovojama trejus su puse metų. Žuvo daug rusų. Žuvo daug ukrainiečių“, – sako jis.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Taigi, mes į tai žiūrime, bet iš tikrųjų siekiame, kad dalis teritorijos būtų grąžinta ir iškeista. Iš tikrųjų tai sudėtinga. Nieko nėra lengva. Tai labai sudėtinga. Bet mes ketiname kai ką susigrąžinti“, – teigia D. Trumpas.

REKLAMA
REKLAMA

„Mes ketiname gauti šiek tiek mainais. Bus šiek tiek apsikeista teritorijomis, kad abiem būtų geriau“, – aiškina jis.

REKLAMA

Ukraina yra teigusi, kad nepripažins Rusijos okupuotų teritorijų kaip Rusijos.

D. Trumpas pridūrė, kad mano, jog Europos lyderiai, Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis nori matyti taiką. D. Trumpas taip pat pareiškė, kad be jo pastangų Rusija ir Ukraina tikriausiai būtų sukėlusios Trečiąjį pasaulinį karą.

D. Trumpas penktadienį taip pat pranešė, kad susitiks su Rusijos režimo lyderiu V. Putinu.

Skelbia susitarimo detales: gali būti, kad Putinas gaus visą Donbasą ir Krymą

JAV ir Rusijos susitarime dėl paliaubų Ukrainoje turėtų būti įtvirtinti Vladimiro Putino laimėjimai Ukrainoje, skelbia „Bloomberg“. Susitarimu iš esmės būtų įtvirtinta Rusijos karinės invazijos metu užgrobta teritorija.

REKLAMA
REKLAMA

Apie tai leidiniui patvirtino su šiuo klausimu susipažinę asmenys.

JAV ir Rusijos pareigūnai bando susitarti dėl teritorijų prieš planuojamą D.Trumpo ir V. Putino susitikimą.

V. Putinas reikalauja, kad Ukraina Rusijai atiduotų visą rytinę Donbaso sritį ir Krymą. Tai reikštų, kad Ukraina turėtų visiškai išvesti karius iš Luhansko ir Donecko sričių. Taip Rusijai būtų suteikta pergalė, kurios jos kariuomenė negalėjo pasiekti karinėmis priemonėmis nuo karo pradžios.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Toks rezultatas būtų didelė pergalė V. Putinui. Jis ilgą laiką siekė tiesioginių derybų su JAV dėl sąlygų, kaip užbaigti karą. V. Putinas visą laiką bandė nustumti Ukrainos ir Europos sąjungininkus į šalį.

Šaltiniai sako, kad pagal susitarimą Rusija sustabdytų savo puolimą Ukrainos Chersono ir Zaporižios regionuose palei dabartines mūšio linijas. Šaltiniai įspėjo, kad susitarimo sąlygos ir planai vis dar nėra galutiniai ir gali keistis.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
Trumpas skelbia apie susitikimą su Putinu: tai įvyks „labai greitai“, vieta bus „labai populiari“ (1)
Donaldas Trumpas, Vladimiras Putinas, Volodymyras Zelenskis (Nuotr. SCANPIX, Telegram)
Politologas įvertino Trumpo ir Putino susitikimo perspektyvas: dalykų, su kuriais gali sutikti Ukraina, daugėja (4)
Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
„Sky news“: Trumpo ir Putino susitikimas numatytas kitos savaitės pabaigoje (7)
Donaldas Trumpas ir Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)
Šaltiniai: Trumpas klausė Meloni, ar susitikimas su Zelenskiu ir Putinu galėtų vykti Romoje (2)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų