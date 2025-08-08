Donaldas Trumpas: susitarime dėl taikos Ukrainoje bus teritorijų mainai

Anot jo, sudarant taikos susitarimą dėl Ukrainos bus „apsikeista tam tikromis teritorijomis, kad būtų geriau abiem pusėms“.
„Jūs matote teritoriją, dėl kurios buvo kovojama trejus su puse metų. Žuvo daug rusų. Žuvo daug ukrainiečių“, – sako jis.
„Taigi, mes į tai žiūrime, bet iš tikrųjų siekiame, kad dalis teritorijos būtų grąžinta ir iškeista. Iš tikrųjų tai sudėtinga. Nieko nėra lengva. Tai labai sudėtinga. Bet mes ketiname kai ką susigrąžinti“, – teigia D. Trumpas.
„Mes ketiname gauti šiek tiek mainais. Bus šiek tiek apsikeista teritorijomis, kad abiem būtų geriau“, – aiškina jis.
Ukraina yra teigusi, kad nepripažins Rusijos okupuotų teritorijų kaip Rusijos.
D. Trumpas pridūrė, kad mano, jog Europos lyderiai, Vladimiras Putinas ir Volodymyras Zelenskis nori matyti taiką. D. Trumpas taip pat pareiškė, kad be jo pastangų Rusija ir Ukraina tikriausiai būtų sukėlusios Trečiąjį pasaulinį karą.
D. Trumpas penktadienį taip pat pranešė, kad susitiks su Rusijos režimo lyderiu V. Putinu.
Skelbia susitarimo detales: gali būti, kad Putinas gaus visą Donbasą ir Krymą
JAV ir Rusijos susitarime dėl paliaubų Ukrainoje turėtų būti įtvirtinti Vladimiro Putino laimėjimai Ukrainoje, skelbia „Bloomberg“. Susitarimu iš esmės būtų įtvirtinta Rusijos karinės invazijos metu užgrobta teritorija.
Apie tai leidiniui patvirtino su šiuo klausimu susipažinę asmenys.
JAV ir Rusijos pareigūnai bando susitarti dėl teritorijų prieš planuojamą D.Trumpo ir V. Putino susitikimą.
V. Putinas reikalauja, kad Ukraina Rusijai atiduotų visą rytinę Donbaso sritį ir Krymą. Tai reikštų, kad Ukraina turėtų visiškai išvesti karius iš Luhansko ir Donecko sričių. Taip Rusijai būtų suteikta pergalė, kurios jos kariuomenė negalėjo pasiekti karinėmis priemonėmis nuo karo pradžios.
Toks rezultatas būtų didelė pergalė V. Putinui. Jis ilgą laiką siekė tiesioginių derybų su JAV dėl sąlygų, kaip užbaigti karą. V. Putinas visą laiką bandė nustumti Ukrainos ir Europos sąjungininkus į šalį.
Šaltiniai sako, kad pagal susitarimą Rusija sustabdytų savo puolimą Ukrainos Chersono ir Zaporižios regionuose palei dabartines mūšio linijas. Šaltiniai įspėjo, kad susitarimo sąlygos ir planai vis dar nėra galutiniai ir gali keistis.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!