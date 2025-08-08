Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Armėnija ir Azerbaidžanas sutarė nutraukti kovas, Trumpas juokauja: „Jei ne, paskambinkite man ir aš viską išspręsiu“

2025-08-08 23:19 / šaltinis: ELTA ir tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA ir tv3.lt aut.
2025-08-08 23:19

Armėnija ir Azerbaidžanas pasirašė bendrą deklaraciją ir susitarė nutraukti kovas, paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rašo „Reuters“.

Armėnija ir Azerbaidžanas sutarė nutraukti kovas, Trumpas juokauja: „Jei ne, paskambinkite man ir aš viską išspręsiu“ (nuotr. SCANPIX)

Armėnija ir Azerbaidžanas pasirašė bendrą deklaraciją ir susitarė nutraukti kovas, paskelbė JAV prezidentas Donaldas Trumpas, rašo „Reuters“.

0

„Mums pagaliau pavyko sudaryti taiką“, – penktadienį sakė D. Trumpas.

„Armėnija ir Azerbaidžanas įsipareigoja visiems laikams nutraukti visas kovas, atverti prekybą, keliones ir diplomatinius santykius ir gerbti viena kitos suverenitetą bei teritorinį vientisumą“, – nurodė jis.

JAV taip pat pasirašė dvišalį susitarimą su abiem šalimis dėl bendradarbiavimo plėtros ir energetikos, prekybos ir technologijų, įskaitant dirbtinį intelektą, srityse.

„Taip pat panaikiname Azerbaidžano ir Jungtinių Valstijų bendradarbiavimo gynybos srityje apribojimus. Tai svarbus dalykas“, – sako D. Trumpas.

Komentuodamas su lyderiais žiniasklaidai D. Trumpas taip pat nevengė pajuokauti.

„Jūs abu turėsite puikius santykius, o jei ne, paskambinkite man ir aš viską išspręsiu“, – sakė jis.

Tarp šių dviejų šalių tebetvyro didelė įtampa. 2023 m. autoritarinio Ilhamo Alijevo režimo valdomam ir daug naftos išteklių turinčiam Azerbaidžanui žaibiškai užpuolus savo kaimynę, Armėnija prarado ginčijamo Kalnų Karabacho regiono kontrolę.

Nuo to laiko Jerevanas susidūrė su rimta politine krize – iš Kalnų Karabacho į Armėniją buvo perkelta daugiau nei 100 000 etninių armėnų. Be to, Baku ir toliau darė karinį spaudimą Jerevanui.

