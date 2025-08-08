Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

„Sky news“: Trumpo ir Putino susitikimas numatytas kitos savaitės pabaigoje

2025-08-08 19:48
Autorius(-ė) Ugnė Paulauskaitė
šaltinis: ELTA ir tv3.lt / parengė:
2025-08-08 19:48

Baltųjų rūmų pareigūnas „Sky news“ nurodė, kad Donaldo Trumpo ir Vladimiro Putino susitikimas yra numatytas preliminariai kitą savaitę, jos pabaigoje.

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Neįvardijamas pareigūnas portalui nurodė, kad susitikimo vieta vis dar svarstoma, tačiau tarp galimų variantų yra JAE, Vengrija, Šveicarija ir Roma.

Neįvardijamas pareigūnas portalui nurodė, kad susitikimo vieta vis dar svarstoma, tačiau tarp galimų variantų yra JAE, Vengrija, Šveicarija ir Roma.

Pasak jų, tolesnės detalės ar logistika vis dar neaiškios ir kintančios.

Tiksli data vis dar neaiški. Nežinoma, ar dalyvaus Volodymyras Zelenskis.

Pareigūnas sako, kad rusai pateikė galimų paliaubų reikalavimų sąrašą, o Vašingtonas dabar stengiasi, kad tam pritartų ukrainiečiai ir Europos sąjungininkai.

Savo ruožtu ukrainiečiai jau seniai teigia, kad nepripažins jokios teritorijos, kurią Rusija užgrobė.

Putinas prieš galimą susitikimą su Trumpu kalbėjosi su savo sąjungininkais

Prieš galimą viršūnių susitikimą su JAV prezidentu D. Trumpu dėl Ukrainos karo Rusijos prezidentas V. Putinas surengė pokalbius su kaimyninėmis šalimis ir sąjungininkėmis. Kremliaus duomenimis, V. Putinas informavo Uzbekistano vadovą Šavkatą Mirzijojevą apie savo pokalbius su amerikiečių derybininku Steve‘u Witkoffu Maskvoje trečiadienį.

Taip pat buvo informuotas Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas. Abu pokalbių partneriai pasisakė už diplomatines pastangas karui užbaigti, nurodoma pranešime. Daugiau detalių apie pokalbius telefonu Kremlius nepateikė.

Kol kas nei JAV, nei Rusija nepateikia informacijos apie tai, kokius pasiūlymus dėl Ukrainos karo užbaigimo Maskvoje pateikė S. Witkoffas. Tačiau buvo sutarta dėl pirmojo JAV ir Rusijos viršūnių susitikimo nuo 2021 m., kuris gali įvykti jau ateinančiomis dienomis. 

Minsko duomenimis, V. Putinas kalbėjosi telefonu ir su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka. Kinų žiniasklaida, be to, pranešė apie pokalbį telefonu su šalies vadovu Xi Jinpingu.

Oficialiais duomenimis, Kremliaus šeimininkas su savo Saugumo taryba taip pat aptarė regionines problemas.

V. Putino įsakymu Rusija jau beveik pusketvirtų metų kariauja prieš Ukrainą.

