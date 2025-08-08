Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Putinas prieš galimą susitikimą su Trumpu kalbėjosi su savo sąjungininkais

2025-08-08 17:57 / šaltinis: ELTA
2025-08-08 17:57

Prieš galimą viršūnių susitikimą su JAV prezidentu Donaldu Trumpu dėl Ukrainos karo Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas surengė pokalbius su kaimyninėmis šalimis ir sąjungininkėmis. Kremliaus duomenimis, V. Putinas informavo Uzbekistano vadovą Šavkatą Mirzijojevą apie savo pokalbius su amerikiečių derybininku Steve‘u Witkoffu Maskvoje trečiadienį.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX)

Taip pat buvo informuotas Kazachstano prezidentas Kasymas Žomartas Tokajevas. Abu pokalbių partneriai pasisakė už diplomatines pastangas karui užbaigti, nurodoma pranešime. Daugiau detalių apie pokalbius telefonu Kremlius nepateikė.

Kol kas nei JAV, nei Rusija nepateikia informacijos apie tai, kokius pasiūlymus dėl Ukrainos karo užbaigimo Maskvoje pateikė S. Witkoffas. Tačiau buvo sutarta dėl pirmojo JAV ir Rusijos viršūnių susitikimo nuo 2021 m., kuris gali įvykti jau ateinančiomis dienomis. 

Minsko duomenimis, V. Putinas kalbėjosi telefonu ir su Baltarusijos prezidentu Aliaksandru Lukašenka. Kinų žiniasklaida, be to, pranešė apie pokalbį telefonu su šalies vadovu Xi Jinpingu.

Oficialiais duomenimis, Kremliaus šeimininkas su savo Saugumo taryba taip pat aptarė regionines problemas.

V. Putino įsakymu Rusija jau beveik pusketvirtų metų kariauja prieš Ukrainą.

