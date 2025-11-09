Apeliacinis teismas išnagrinėjo už šnipinėjimą Rusijai nuteisto Manovo skundą

Savo verdiktą trijų teisėjų kolegija skelbs gruodžio 18 dieną. Tuomet ir paaiškės, ar teismas palieka galioti žemesnės instancijos teismo paskelbtą nuosprendį byloje.
Nuteistojo skundą teisėjai išnagrinėjo per kelis neviešus posėdžius, 83 metų E. Manovas nė viename iš jų nedalyvavo – nuteistasis nepareiškė noro atvykti į posėdžius. Jam teisme atstovavo advokatas.
E. Manovo advokatas prašo panaikinti Šiaulių apygardos teismo nutartį ir priimti naują išteisinamąjį nuosprendį arba nutartį ir atleisti nuteistąjį nuo bausmės dėl ligos.
Balandžio 10 dieną Šiaulių apygardos teismas E. Manovą pripažino kaltu dėl šnipinėjimo ir skyrė jam realią 8 metų ir 6 mėnesių laisvės atėmimo bausmę.
Generalinė prokuratūra prašė jį įkalinti 9 metams. Teismas skyrė pusmečiu mažesnę bausmę, atsižvelgęs į vyro amžių, sveikatos būklę ir į tai, kad jis anksčiau nebuvo teistas.
Prokuratūra Šiaulių apygardos teismo nuosprendžio neskundė.
Vyras pašalintas iš TS-LKD partijos
Šiaulių apygardos teismas nusprendė, kad E. Manovo kaltė įrodyta kriminalinės žvalgybos pateiktais duomenimis, kita byloje esančia medžiaga. Kaltinamojo aiškinimus, kad informaciją jis rinko ne Rusijos žvalgybos struktūroms, o draugams ukrainiečiams, teismas įvertino kaip siekį sušvelninti savo padėtį, siekiant išvengti griežtos laisvės atėmimo bausmės.
Per ikiteisminį tyrimą buvo nustatyta, kad TS-LKD ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai priklausęs E. Manovas slaptai bendradarbiavo su Rusijos karine žvalgyba (GRU) ir jos užsakymu rinko informaciją apie Lietuvos politinį, ekonominį gyvenimą, partijų veiklą, valstybės gynybinį potencialą, vidaus ir užsienio politiką. Teisėsaugos duomenimis, rinkta ne slapta, tačiau jautri, Rusijai svarbi informacija.
Kaip skelbė prokuratūra, Lietuvos ir Rusijos pilietybę turintis E. Manovas informaciją Rusijos GRU užsakymu pradėjo rinkti 2018 m., tačiau su juo Rusijos žvalgybos pareigūnai dėl neteisėtos veiklos esą buvo sutarę anksčiau.
Teisėsaugos duomenimis, įtariamam šnipui už informacijos rinkimą buvo mokamas piniginis atlygis.
Anot prokuratūros, šnipinėjimu kaltinamas E. Manovas turėjo priėjimą prie TS-LKD vadovų ir šios partijos veikloje dalyvaujančių valstybės pareigūnų, tačiau susitikimų su jais Seime ir Vyriausybėje nefiksuota.
Gavusi teisėsaugos patvirtinimą, jog įtarimai dėl šnipinėjimo Rusijai pareikšti E. Manovui, TS-LKD Šiaulių skyriaus taryba praėjusių metų gruodžio viduryje jį pašalino iš partijos.
Tuometis Šiaulių konservatorius E. Manovas 2011 m. dalyvavo savivaldos rinkimuose, kai TS-LKD iškėlė vyro kandidatūrą į Šiaulių miesto tarybą. E. Manovas į TS-LKD įstojo 2005 m.
Vyras yra nurodęs, kad 1945 m. buvo ištremtas iš Lietuvos, prisistatė, kaip asmuo, nukentėjęs nuo 1939-1990 m. okupacijų.
