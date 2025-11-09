 
TV3 naujienos > Užsienis > Rusija

Rusijoje sudužo sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai

2025-11-09 08:15
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 08:15

Rusijoje Dagestane sudužus sraigtasparniui žuvo keturi rusų aukšto rango vadovai iš sankcionuotos naikintuvų kompanijos, skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.

Rusijoje sudužęs sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai (nuotr. SCANPIX)
5

Rusijoje Dagestane sudužus sraigtasparniui žuvo keturi rusų aukšto rango vadovai iš sankcionuotos naikintuvų kompanijos, skelbia „The Telegraph", rašo UNIAN.

0

Apie sraigtasparnio avariją pranešta penktadienį. Iš viso žuvo penki žmonės.

Rusijoje sudužo sraigtasparnis

Sraigtasparnis sudužo viename iš kaimų prie Kaspijos jūros kranto.

Sraigtasparnis Ka-226 bandė nusileisti paplūdimyje, jo uodega palietė žemę, po to nulūžo uodegos sraigtas. Pilotas bandė vėl pakilti, bet prarado kontrolę. Sraigtasparnis pradėjo suktis ir krito žemyn.

Sraigtasparnis rėžėsi į gyvenamąjį namą netoli Achi-su kaimo Kaspijos pakrantėje.

Kilo gaisras, ugniagesiai turėjo gesinti liepsnas. Namas visiškai sunaikintas.

Žiniasklaidos duomenimis, avarijos priežastis buvo „techninis gedimas“.

