Rusijoje sudužo sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai

Apie sraigtasparnio avariją pranešta penktadienį. Iš viso žuvo penki žmonės.
Rusijoje sudužo sraigtasparnis
Sraigtasparnis sudužo viename iš kaimų prie Kaspijos jūros kranto.
Sraigtasparnis Ka-226 bandė nusileisti paplūdimyje, jo uodega palietė žemę, po to nulūžo uodegos sraigtas. Pilotas bandė vėl pakilti, bet prarado kontrolę. Sraigtasparnis pradėjo suktis ir krito žemyn.
Sraigtasparnis rėžėsi į gyvenamąjį namą netoli Achi-su kaimo Kaspijos pakrantėje.
Kilo gaisras, ugniagesiai turėjo gesinti liepsnas. Namas visiškai sunaikintas.
Žiniasklaidos duomenimis, avarijos priežastis buvo „techninis gedimas“.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!