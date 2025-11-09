Kova dėl Pokrovsko pasiekė lūžio tašką: įvardijo, kokius 2 scenarijus miestui turi Putinas

Pastaruoju metu padėtis Pokrovske kaista, šiam miestui skiriamas didelis dėmesys žiniasklaidoje.
Buvęs NATO vadovas prisiminė lemtingą Zelenskio skambutį: „Visi bijojome dėl gyvybės“
Buvęs NATO vadovas Jensas Stoltenbergas prisiminė savo vadovavimo Aljansui metus, rašo „The Sunday Times“. J. Stoltenbergas pareiškė, kad Rusijos invazijai į Ukrainą buvo galima užkirsti kelią.
J. Stoltenbergas taip pat prisiminė „skausmingą momentą“, kai 2022 m. vasarį atmetė Ukrainos prezidento V. Zelenskio desperatišką prašymą padaryti skrydžių draudimo zoną virš Ukrainos.
Sabotažas Kryme: partizanai smogė svarbiai rusų arterijai
Judėjimo „ATESH“ partizanai pranešė įvykdę sabotažą ant geležinkelio bėgių netoli okupuoto Simferopolio, rašo „Ukrinform“.
Po masinių Rusijos atakų – paralyžiuota Ukraina: nutrūko elektros, vandens, šilumos tiekimas
Po Rusijos atakų prieš energetikos infrastruktūrą Ukraina sekmadienį deda pastangas grąžinti šviesą ir šildymą gyventojams, nors valstybės elektros tiekėjas teigė, kad jo elektros gamybos pajėgumai sumažėjo iki nulio.
Maskva, kuri pastaraisiais mėnesiais suintensyvino išpuolius prieš Ukrainos infrastruktūrą, naktį iš šeštadienio į sekmadienį paleido šimtus dronų į energetikos objektus visoje šalyje.
Dėl išpuolių keliuose miestuose nutrūko elektros, šilumos ir vandens tiekimas, o valstybinė energetikos įmonė „Centerenerho“ įspėjo, kad jos elektros gamybos pajėgumai „sumažėjo iki nulio“.
„Beprecedentis skaičius raketų ir nesuskaičiuojama daugybė dronų – po kelis per minutę – taikėsi į tas pačias šilumines elektrines, kurias atkūrėme po pražūtingos atakos 2024 metais“, – sakoma „Centerenerho“ pareiškime.
Sekmadienį daugelyje Ukrainos regionų elektros tiekimas bus nutrauktas nuo 8 iki 16 valandų per dieną, kol bus atliekami remonto darbai ir nukreipiamas energijos tiekimas, pranešė valstybinis elektros perdavimo sistemos operatorius „Ukrenerho“.
Ukrainos energetikos ministrė pavadino tai „viena sunkiausių naktų per visą šį plataus masto karą“.
Nors padėtis šiek tiek stabilizavosi, Kyjivo, Dnipropetrovsko, Donecko, Charkivo, Poltavos, Černihivo ir Sumų srityse elektros tiekimas gali ir toliau reguliariai nutraukiamas, šeštadienio vakarą sakė Svitlana Hrynčuk.
„Priešas sudavė masinį smūgį balistinėmis raketomis, kurias labai sunku numušti. Sunku prisiminti tokį tiesioginių smūgių energetikos objektams skaičių nuo invazijos pradžios“, – teigė ji vietos transliuotojui „United News“.
Užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha pareiškė, kad Rusija dronais nusitaikė į dvi branduolinės energijos pastotes Vakarų Ukrainoje, ir paragino Jungtinių Tautų (JT) branduolinės energetikos priežiūros instituciją reaguoti.
Anot jo, šios pastotės maitino Chmelnyckio ir Rivnės atomines elektrines, esančias maždaug už 120 ir 95 kilometrų nuo Lucko.
„Rusija sąmoningai kelia pavojų branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdytojų tarybos posėdį ir reaguoti į šią nepriimtiną riziką“, – vėlai šeštadienį platformoje „Telegram“ rašė jis, turėdamas omenyje Tarptautinę atominės energijos agentūrą.
A. Sybiha taip pat paragino Kiniją ir Indiją – tradiciškai dideles Rusijos naftos pirkėjas – spausti Maskvą nutraukti atakas.
Rusijos pajėgos praėjusią parą neteko 970 karių
Nuo 2022 metų vasario 24 iki 2025 metų lapkričio 9 dienos Rusijos kariuomenės nuostoliai Ukrainoje iš viso sudarė apie 1 mln. 151 tūkst. 70 karių (žuvusių ir sužeistųjų). Praėjusią parą eliminuota 970 priešo kareivių.
Apie tai feisbuko paskyroje pranešė Ukrainos ginkluotųjų pajėgų generalinis štabas.
Be to, Ukrainos gynybos pajėgos iki šiol sunaikino 11 tūkst. 335 (+5) priešo tankus, 23 tūkst. 545 (+1) šarvuotas kovos mašinas, 34 tūkst. 340 (+19) artilerijos sistemų, 1 tūkst. 538 (+0) daugkartinius raketų paleidimo įrenginius, 1 tūkst. 239 (+0) oro gynybos sistemas, 428 (+0) karo lėktuvus, 346 (+0) sraigtasparnius, 79 tūkst. 368 (+440) taktines bepiločių orlaivių sistemas, 3 tūkst. 926 (+8) kruizines raketas, 28 karo laivus/ katerius, 1 povandeninį laivą, 66 tūkst. 880 (+85) automobilių ir degalų cisternų, 3 tūkst. 993 (+0) specialiosios įrangos vienetus.
Rusijos Voroneže naktį iš šeštadienio į sekmadienį griaudėjo sprogimai, skelbia „Ukrainska Pravda“, remdamiesi pranešimais socialinėse medijose.
Voronežo gyventojai pranešė, kad mieste nugriaudėjo serija sprogimų.
Regiono gubernatorius Aleksandras Gusevas paskelbė apie raketų pavojų. Vietos kanaluose pasirodė pranešimai apie gaisrą šiluminėje elektrinėje.
Buvo paskelbtas vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotas atakos momentas. „Astra“ atliko vaizdo įrašo geolokaciją ir nustatė, kad filmavimo vieta yra maždaug 1,3 km nuo Voronežo šiluminės elektrinės. Gali būti, kad būtent ši elektrinė tapo atakos taikiniu.
Voronežo šiluminė elektrinė priklauso akcinei bendrovei „RIR Energo“.
Tai didžiausias šiluminės energijos tiekėjas Voroneže – ši elektrinė aprūpina šiluma keturis miesto rajonus ir daugiau nei tūkstantį įmonių.
Rusijos gynybos ministerija pareiškė, kad per naktį Rusijos oro gynybos pajėgos numušė 43 dronus virš Briansko srities teritorijos ir vieną virš Rostovo srities.
Rusijoje sudužo sraigtasparnis: žuvo 4 aukšto rango vadovai
Rusijoje Dagestane sudužus sraigtasparniui žuvo keturi rusų aukšto rango vadovai iš sankcionuotos naikintuvų kompanijos, skelbia „The Telegraph“, rašo UNIAN.
Rusai surengė itin pavojingus smūgius: Ukraina skubiai kreipėsi į TATENA
Rusai šeštadienį masiškai smogė Ukrainai, jos elektros pastotėms, sako Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha, rašo UNIAN. Anot jo, rusai smogė pastotėms, kurios teikia energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms.
A. Sybiha paragino TATENA skubiai sušaukti valdybą.
„Per šiandienos atakas Rusija vėl apšaudė transformatorines, kurios tiekia elektros energiją Chmelnyckio ir Rivnės atominėms elektrinėms. Tai buvo ne atsitiktiniai, o gerai suplanuoti smūgiai. Rusija sąmoningai kelia grėsmę branduolinei saugai Europoje. Raginame skubiai sušaukti TATENA valdybą, kad būtų reaguota į šiuos nepriimtinus pavojus“, – sako jis.
A. Sybiha taip pat paragino visas valstybes, kurios vertina branduolinį saugumą, ypač Kiniją ir Indiją, reikalauti, kad Rusija nutrauktų neapgalvotus išpuolius prieš branduolinę energetiką. Tokie smūgiai, anot jo, gali turėti katastrofiškų pasekmių.
„Reikia daryti visuotinį spaudimą, kad Maskva nutrauktų branduolinį šantažą“, – pabrėžia ministras.
Kova dėl Pokrovsko pasiekė lūžio tašką: įvardijo, kokius 2 scenarijus miestui turi Putinas
Ukrainos kova su Rusija dėl Pokrovsko pasiekė lūžio tašką, skelbia „DW“. Stebėtojai prognozuoja, kad miestas netrukus gali patekti į Rusijos rankas. Leidinys aiškina, ką tai reikštų karo eigai.
Pastaruoju metu padėtis Pokrovske kaista, šiam miestui skiriamas didelis dėmesys žiniasklaidoje.
Jeigu rusams pavyks užimti Pokrovską, jie gaus dar vieną logistiškai svarbų centrą. Teritorija būtų labai svarbi kontroliuojant Ukrainos Donecko teritoriją.
Prieš Rusijos invaziją į Ukrainą 2022 m. Pokrovske gyveno apie 60 tūkst. žmonių. Miestas buvo svarbus pramonės ir transporto mazgas Ukrainos kontroliuojamoje Donbaso dalyje. 2025 m. vasarą čia buvo likę vos apie 1 500 žmonių.
Kovos dėl šio miesto vyksta jau daugiau nei metus. Konfliktas neseniai išplito ir į miesto gatves.
Amerikos užsienio politikos tyrimų instituto Eurazijos programos vyresnysis mokslo darbuotojas Robas Lee sako, kad Pokrovskas yra „didelė pilka zona“.
„Aišku, kad Rusijos sabotažo grupės veržiasi giliai į miestą, į šiaurės vakarus ir šiaurę. Kiek visos teritorijos jie kontroliuoja, dar neaišku“, – sako jis.
Anot jo, per pastarąją savaitę Rusija žymiai padidino savo kariuomenės pajėgas mieste.
Pagal įvairius skaičiavimus, tai gali būti 200–300 ar net daugiau karių.
„Kuo daugiau karių yra mieste, tuo didesnę kontrolę Rusija turi“, – aiškina R. Lee.
Garbės tyrėja Karo etikos centre ir Gynybos studijų katedroje King's College London Marina Miron sako, kad pagrindinė Ukrainos pajėgų problema Pokrovske yra tai, kad Rusija blokuoja pagrindinius logistikos maršrutus.
„Ukrainos pajėgos aprūpinamos dronais, tiek oro, tiek antžeminiais, nes situacija yra labai pavojinga. Jei negalima aprūpinti karių ar evakuoti sužeistųjų, tai tarsi laikrodžio mechanizmas su sprogstamąja medžiaga“, – sako ji.
Istorikas ir Austrijos ginkluotųjų pajėgų pulkininkas Markus Reisner analizavo padėtį Ukrainos fronte nuo karo pradžios. Anot jo, Ukrainos ginkluotosios pajėgos nepaliko miesto dėl kelių priežasčių.
Jo vertinimu, Ukraina turi užtikrinti naują gynybos liniją už Pokrovsko ir Kostyantynivkos. Ukraina bando laimėti laiko, sustabdydama Rusijos pažangą. M. Reisneris teigia, kad Pokrovskas jau yra užimtas.
Tai turėtų didelį poveikį karo eigai.
„Pokrovskas yra svarbus miestas. Rusija nepasiekė jokių didelių laimėjimų svarbiuose miestuose. Tačiau Pokrovsko užėmimas būtų didelis Rusijos laimėjimas 2025 m. Komunikaciniu požiūriu, miesto užėmimas iki metų pabaigos būtų labai svarbus“, – pabrėžia jis.
M. Reisneris sako, kad Rusija dar nepasiekė puolimo proveržio fronto linijoje, o tai buvo jos tikslas vasarą. Tačiau Kremliaus pajėgos pasiekė reikšmingų teritorinių laimėjimų.
Jei Ukraina prarastų Pokrovską, karo ekspertai sako, kad miestas taptų pagrindine Rusijos kariuomenės baze regione, kaip ir buvo Ukrainos atveju. Tai leistų Rusijai kontroliuoti teritoriją su aukštais pastatais ir tankia urbanistika, kur galėtų apsistoti tūkstančiai karių. Ukrainos pajėgos, įskaitant dronų pilotus, elektroninės kovos ir žvalgybos padalinius, turėtų pasitraukti į miškingas vietoves.
Pokrovskas būtų pirmasis „operatyvinis-taktinis“ Rusijos okupantų laimėjimas nuo Avdijivkos okupacijos.
Ukrainos karinis stebėtojas Oleksandras Kovalenko sako, kad iki tol daugiau nei metus Rusijos laimėjimai buvo daugiausia taktinio pobūdžio.
„Atsižvelgiant į nuostolių dydį, sugaištą laiką ir išteklius, tai gėda tokiam dideliam kariuomenei“, – sako jis.
Analitikai išskyria du galimus scenarijus, jei Ukrainos pajėgos būtų priverstos palikti Pokrovską. Arba Vladimiras Putinas bandytų tai pateikti kaip Rusijos pergalę, kad sutiktų derėtis su Ukraina ir Vakarais, arba Pokrovsko užėmimas paskatintų jį imtis tolesnių puolimų. Tai reikštų, kad kiti Donecko srities miestai, tokie kaip Kramatorskas ir Slovjanskas, taip pat kaimyninė Dnipropetrovsko sritis, galėtų tapti taikiniu.