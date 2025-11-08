 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Ledo ritulys > Lietuva

Lietuvos ledo ritulio rinktinė įveikė Rumuniją ir tapo Europos tautų taurės D grupės nugalėtoja

2025-11-08 21:36 / šaltinis: Sportas.lt
2025-11-08 21:36

Gausiai ledo ritulio gerbėjų palaikoma Lietuvos rinktinė sėkmingai užbaigė naujojo Europos tautų taurės turnyro D grupės kovas.

Lietuvos ledo ritulio rinktinė | „Stop“ kadras

Gausiai ledo ritulio gerbėjų palaikoma Lietuvos rinktinė sėkmingai užbaigė naujojo Europos tautų taurės turnyro D grupės kovas.

0

Lietuviai antrose rungtynėse po atkaklios kovos 2:1 (1:0, 1:0, 0:1) palaužė Rumuniją ir trijų komandų turnyre nepatyrė pralaimėjimo kartėlio.

Pirmose rungtynėse ketvirtadienį lietuviai taip pat 2:1 nugalėjo aukštesniame pasaulio čempionato divizione rungtyniaujančią Ukrainą.

Tuo tarpu Rumunija penktadienio rungtynėse 1:4 nusileido Ukrainai.

Pirmojo kėlinio 5-ą minutę lietuvius į priekį išvedė komandos draugo metimą pakartojęs Ilja Četvertakas.

Antrą įvartį pačioje antrojo kėlinio pradžioje rungtyniaujant mažumoje pelnė Ugnius Čižas, iščiuožęs greitoje atakoje su I. Četvertaku ir stipriu smūgiu nuginklavęs rumunų vartininką.

Visgi Rumunija nepasidavė ir trečiajame kėlinyje užkūrė tikrą pirtį prie lietuvių vartų, o 9-ą kėlinio minutę po tolimo metimo ir pakreipto ritulio priešvartyje sumažino atsilikimą iki minimumo – 1:2.

Geriausiu Lietuvos rinktinės žaidėju šiose rungtynėse pripažintas vartininkas Laurynas Lubys.

E grupę laimėjo Estija, kuri iškovojo pergales prieš Ispaniją ir Nyderlandus, tuo tarpu C, B ir A grupės savo kovų dar nebaigė.

Europos tautų taurės turnyre rungtyniauja 18 komandų, padalintų į 5 grupes. Jos rungtyniauja per IIHF tarptautinius „langus“, o sekantis turnyras numatytas gruodžio 8-14 dienomis. Trečiasis turnyras vyks jau 2026 m. vasario 2-8 dienomis.

