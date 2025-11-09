 
Kalendorius
Lapkričio 9 d., sekmadienis
Vilnius +7°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Sabotažas Kryme: partizanai smogė svarbiai rusų arterijai

2025-11-09 09:46 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-09 09:46

Judėjimo „ATESH“ partizanai pranešė įvykdę sabotažą ant geležinkelio bėgių netoli okupuoto Simferopolio, rašo „Ukrinform“.

Smūgis rusams Kryme: sunaikintas traukinys, stoja eismas (nuotr. Telegram)

Judėjimo „ATESH“ partizanai pranešė įvykdę sabotažą ant geležinkelio bėgių netoli okupuoto Simferopolio, rašo „Ukrinform“.

REKLAMA
0

„Mūsų agentai sėkmingai įvykdė sabotažą ant geležinkelio bėgių Simferopolio rajone, smogdami pagrindinei Rusijos okupacinės kariuomenės logistikos arterijai Chersono ir Zaporižios kryptimis“, – teigiama pranešime.

Operacijos rezultatas – sustabdytas traukinių eismas, dėl to okupantai negali gauti amunicijos, kuro ir technikos.

„ATESH“ judėjimas toliau sistemingai griauna priešo transporto infrastruktūrą. Netgi giliai Krymo užnugaryje okupantai negali jaustis saugūs“, – priduria partizanai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų