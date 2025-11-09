Sabotažas Kryme: partizanai smogė svarbiai rusų arterijai

„Mūsų agentai sėkmingai įvykdė sabotažą ant geležinkelio bėgių Simferopolio rajone, smogdami pagrindinei Rusijos okupacinės kariuomenės logistikos arterijai Chersono ir Zaporižios kryptimis“, – teigiama pranešime.
Operacijos rezultatas – sustabdytas traukinių eismas, dėl to okupantai negali gauti amunicijos, kuro ir technikos.
„ATESH“ judėjimas toliau sistemingai griauna priešo transporto infrastruktūrą. Netgi giliai Krymo užnugaryje okupantai negali jaustis saugūs“, – priduria partizanai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!