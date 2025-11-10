„Maccabi“ pasirašė sutartį su Lundbergu

30 metų 193 cm ūgio gynėjas turėjo kontraktą su Belgrado „Partizan“ komanda, tačiau Željko Obradovičiaus vadovaujam klubui dano paslaugų neprireikė.
Praėjusiame sezone Eurolygoje G.Lundbergas per 25 minutes pelnė po 8 taškus, atkovojo 2,2 kamuolio, atliko po 3 rezultatyvius perdavimus ir rinko 7,5 naudingumo balo.
