„Čia stovi NATO – toliau neisit nė žingsnio“: Vokietijos generolas apie pajėgas Lietuvoje

Šios pajėgos, sukurtos reaguojant į didėjančią Rusijos grėsmę, skirtos sustiprinti NATO rytinio flango apsaugą.
Anot generolo, jo tikslas – sukurti tokias atgrasymo pajėgas, kad „niekada netektų panaudoti to, ką galime“.
„Mes visiškai laikomės plano. 2027 m. pabaigoje mes turėsime visiškai parengtą 45-ąją šarvuotąją brigadą „Lietuva“, kuri bus pasirengusi veikti vietoje“, – leidiniui sakė Ch. Huberis.
Pasak generolo, dabar svarbu „būti atgrasinančiais“, kad būtų išsaugota laisvė ir taika.
„Štai kodėl aš apsivilkau uniformą“, – „Welt“ sakė Ch. Huberis.
„Vadovaujant 10-ajai tankų divizijai ir bendradarbiaujant su NATO sąjungininkais, mes sukursime atgrasymo pajėgumus ir galėsime pasakyti: čia stovi NATO. Toliau neisit nė žingsnio“, – pridūrė jis.
Karo evoliucija Ukrainoje
Generolas tikina – „labai svarbu būti taip gerai pasirengusiems, kad iš galimo karo išeitumėme kaip nugalėtojai“.
„Turime numatyti, su kuo susidursime gindami NATO nuo Rusijos puolimo. Tai yra svarbiausias klausimas, kuris mus motyvuoja. Būtina turėti tinkamą pajėgumų derinį. Tai, ką jau turime, leidžia mums ginti teritoriją tradicine prasme. Tam mums reikalingi nauji pajėgumai, kurie iš tiesų jau nėra tokie nauji“, – interviu vokiečių leidiniui sakė Ch. Huberis.
Anot jo, Ukrainoje matomi karo veiksmai, kuriuose masiškai naudojami dronai – karo evoliucija.
„Svarbiausia, turime užtikrinti savo atsparumą prieš priešo orlaivius ir dronų spiečius. Taip užtikrintumėme savo galimybes laimėti“, – sakė generolas.
Jis atskleidė, kad Vokietijos kariuomenė diegia įrangą, kuri tai užtikrina, pavyzdžiui, „Skyranger“ – mobilią oro gynybos sistemą, skirtą kariuomenės vienetams ar konvojams apsaugoti.
„Mums reikia 360 laipsnių apsaugos nuo oro grėsmių, kad mes, kaip didelė kariuomenė, galėtume toliau veikti. Kartu su NATO dedame dideles pastangas, kad tai pasiektume. Tai pasyvi apsauga. Bet mums taip pat reikia aktyvios apsaugos, t. y. įvairių dydžių žvalgybos dronų. Mums taip pat reikalingi koviniai dronai, galintys sunaikinti priešo sistemas“, – pridūrė Ch. Huberis.
„Siekiame užtikrinti patikimą atgrasymą, kad, tikėkimės, mums nereikės panaudoti to, ką sugebame.
Nori, kad Vokietijos kariuomenė būtų didžiausia Europoje
„45-oji šarvuotoji brigada „Lietuva“ turi aukščiausią prioritetą Bundesvere, nes veiks maksimalaus pasirengimo lygiu, tiesiogiai NATO rytiniame flange . Mes gauname viską, ko reikia mūsų misijai įvykdyti. Tačiau Bundesveras negali aprūpinti tik vienos brigados. Mums to reikia visoje Vokietijos kariuomenėje. Džiaugiuosi, kad šis klausimas sprendžiamas, kad būtų įgyvendintas kanclerės teiginys – vėl padaryti Bundesverą stipriausia konvencine kariuomene Europoje“, – „Welt“ pasakojo generolas.
Anot jo, Vokietijos brigados dislokavimas Lietuvoje vyksta „pagal planą“.
Būsimasis brigados štabas įsikurs kareivinių komplekse su karinio mokymo zona Rūdninkuose. Jį dar reikia pastatyti, o iki to laiko Bundesveras pasitelks laikinus sprendimus.
Brigada oficialiai pradėjo tarnybą balandžio mėnesį ir turėtų būti visiškai suformuota iki 2027 m., o jos bendras pajėgumas sieks apie 4800 karių ir 200 civilių darbuotojų.
