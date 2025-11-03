D. Medvedevo skaičiavimais, nuo Rusijos plataus masto invazijos į Ukrainą pradžios šiam tikslui jau išleista 500 mlrd. eurų.
„Tai nepadoru, kritiškai daug. Už šiuos pinigus būtų galima pastatyti naują neutralią ir klestinčią Ukrainą. Bet likimas lėmė kitaip“, – rašė D. Medvedevas.
„Viskas bus kaip JAV Afganistane“
Taip pat Kremliaus ruporas aiškino, kad JAV per 20 metų savo karinės buvimo Afganistane išleido daug daugiau.
„Neįveikiamai laisvas Pindostanas nuo 2001 iki 2021 m. Afganistane išleido 2,3 trilijonus dolerių (2,14 trln. eurų), kad perduotų valdžią iš talibų talibams“, – savo „Telegram“ kanale rašė D. Medvedevas.
Saugumo Tarybos pirmininko pavaduotojas padarė išvadą, kad kuo daugiau Vakarų pasaulis išleis Ukrainos paramai, „tuo baisesnė bus pabaiga“ jos dabartinei vyriausybei ir tuo daugiau teritorijų gaus Rusija.
„Viskas bus kaip JAV Afganistane“, – užtikrino jis, nepaaiškindamas, kodėl, ir pasveikino visus su artėjančia Tautos vienybės diena.
Kiek kainuoja rusų pradėtas karas?
2024 m. lapkričio mėn. Pentagonas pranešė, kad bendra finansinės pagalbos suma, kurią JAV Kongresas suteikė Ukrainai nuo Rusijos invazijos pradžios 2022 m. vasario 24 d., viršijo 182 mlrd. JAV dolerių (169,3 mlrd. eurų). Iš jų 65,9 mlrd. JAV dolerių (61,3 mlrd. eurų) buvo skirta ginklų tiekimui.
2025 m. liepos mėn. Europos Komisijos pirmininkė Ursula von der Leyen pareiškė, kad per karą Europos Sąjunga Ukrainai skyrė beveik 165 mlrd. eurų. Kylio instituto duomenimis, Jungtinės Karalystės išlaidos tiems patiems tikslams sudarė 10,36 mlrd. eurų. Taigi, iš viso Vakarų šalys Ukrainai pagalbai išleido daugiau nei 371 mlrd. JAV dolerių (344 mlrd. eurų).
„The Moscow Times“ pažymi, kad pirmieji du plataus masto karo su Ukraina metai Kremliui kainavo 211 mlrd. JAV dolerių (196,2 mlrd. eurų). Tokia suma buvo išleista kariuomenės aprūpinimui, dislokavimui ir išlaikymui, kad būtų galima vykdyti puolamąsias operacijas, „Reuters“ sakė aukštas JAV gynybos ministerijos pareigūnas. Iš viso du karo metai Rusijai kainavo 1,3 trilijono JAV dolerių (1,21 trln eurų), jeigu pridėtume ir prarastą šalies ekonomikos augimą, kuris buvo numatytas iki 2026 m., pažymėjo Pentagonas.
Karinės išlaidos ir toliau bus Rusijos biudžeto prioritetas artimiausius trejus metus. 2026–2028 m. armijai ir ginklų pirkimams valdžia išleis dar 443,6 mlrd. eurų, kaip nurodyta atitinkamo įstatymo projekto aiškinamajame rašte.
