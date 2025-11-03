Iš NATO pareigūno – žinutė Putinui: perspėjo dėl planų prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją

Anot jo, „jau beveik laikas susėsti ir kalbėtis, nes tai yra gyvybių švaistymas“.
Karininkas: „Putinui nepavyks“
G. Cavo Dragone atkreipė dėmesį, kad nuo Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino karo prieš Ukrainą pradžios prie NATO prisijungė dvi šalys – Suomija ir Švedija. Anot jo, tai iš esmės įrodo V. Putino strateginę nesėkmę.
„Jie negaus draugiškos ar marionetinės vyriausybės, kaip Baltarusijoje. Putinui nepavyks“, – sako jis.
Paklaustas, ar Europos šalys yra pasirengusios toliau remti Ukrainos gynybą, pareigūnas atsakė, kad taip. Jo nuomone, europiečiai tarsi pabudo ir dabar patys rūpinasi savo gynyba.
NATO pareigūnas taip pat įvertino Rusijos naujų ginklų bandymus.
„Jie mums nekelia grėsmės, mes tiesiog esame pasirengę ginti savo 32 valstybes ir milijardą gyventojų. Mes esame branduolinis aljansas“, – tikina jis.
Komentuodamas tai, ar Rusija galėtų vykdyti naujas invazijas, admirolas pareiškė, kad jei tai ir įvyktų, greičiausiai tai būtų Baltijos valstybėse – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.
Tačiau, anot jo, būtų prašoma taikyti 5-ąjį straipsnį. Pagal jį ataka prieš vieną valstybę laikoma ataka prieš visas, ir NATO ateitų šalims į pagalbą.
Paklaustas, ar tai apima ir JAV, jis atsakė: „Taip, nes jos yra įsipareigojusios tai daryti ir pabrėžė, kad vis dar dalyvauja šiame procese.“
G. Cavo Dragone sako, kad iš visų dabartinių NATO gynybos poreikių, oro gynyba yra didžiausias prioritetas. Neseniai įvykę Rusijos dronų įsibrovimai į Lenkiją ir Rumuniją paskatino aljansą modernizuoti savo oro gynybą.
