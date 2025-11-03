 
Kalendorius
Lapkričio 3 d., pirmadienis
Vilnius +8°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
9
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Iš NATO pareigūno – žinutė Putinui: perspėjo dėl planų prieš Lietuvą, Latviją ir Estiją

2025-11-03 13:53 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-11-03 13:53

NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone sako, kad, žiūrint operatyviniu požiūriu, karas Ukrainoje yra įstrigęs, rašo BBC.

Vladimiras Putinas (nuotr. SCANPIX) tv3.lt fotomontažas
27

NATO karinio komiteto pirmininkas Giuseppe Cavo Dragone sako, kad, žiūrint operatyviniu požiūriu, karas Ukrainoje yra įstrigęs, rašo BBC.

REKLAMA
9

Anot jo, „jau beveik laikas susėsti ir kalbėtis, nes tai yra gyvybių švaistymas“.

Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Karas Ukrainoje. 2025-ųjų spalis

Karininkas: „Putinui nepavyks“

G. Cavo Dragone atkreipė dėmesį, kad nuo Rusijos režimo lyderio Vladimiro Putino karo prieš Ukrainą pradžios prie NATO prisijungė dvi šalys – Suomija ir Švedija. Anot jo, tai iš esmės įrodo V. Putino strateginę nesėkmę.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Jie negaus draugiškos ar marionetinės vyriausybės, kaip Baltarusijoje. Putinui nepavyks“, – sako jis.

REKLAMA
REKLAMA

Paklaustas, ar Europos šalys yra pasirengusios toliau remti Ukrainos gynybą, pareigūnas atsakė, kad taip. Jo nuomone, europiečiai tarsi pabudo ir dabar patys rūpinasi savo gynyba.

REKLAMA

NATO pareigūnas taip pat įvertino Rusijos naujų ginklų bandymus.

„Jie mums nekelia grėsmės, mes tiesiog esame pasirengę ginti savo 32 valstybes ir milijardą gyventojų. Mes esame branduolinis aljansas“, – tikina jis.

Komentuodamas tai, ar Rusija galėtų vykdyti naujas invazijas, admirolas pareiškė, kad jei tai ir įvyktų, greičiausiai tai būtų Baltijos valstybėse – Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje.

REKLAMA
REKLAMA

Tačiau, anot jo, būtų prašoma taikyti 5-ąjį straipsnį. Pagal jį ataka prieš vieną valstybę laikoma ataka prieš visas, ir NATO ateitų šalims į pagalbą.

Paklaustas, ar tai apima ir JAV, jis atsakė: „Taip, nes jos yra įsipareigojusios tai daryti ir pabrėžė, kad vis dar dalyvauja šiame procese.“

G. Cavo Dragone sako, kad iš visų dabartinių NATO gynybos poreikių, oro gynyba yra didžiausias prioritetas. Neseniai įvykę Rusijos dronų įsibrovimai į Lenkiją ir Rumuniją paskatino aljansą modernizuoti savo oro gynybą.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
Baikit
Baikit
2025-11-03 14:04
gasdinti zmones stebuklu salyje.. Ir taip kasdien, diena is dienos. Strategine nesekme, tai sedintys prie lovio,visokios tele3 delpiai ir panasios tv, kurios gasdina plauna smegenis ir naikina sia bauduvos rsp..
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (9)
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų