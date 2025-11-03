 
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Belgijoje virš NATO oro bazės pastebėti dar keturi bepiločiai orlaiviai

2025-11-03 09:17 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 09:17

Sekmadienio vakarą virš Belgijos Kleine Brogelio karinės bazės, kurią naudoja NATO pajėgos, buvo pastebėti dar keturi bepiločiai orlaiviai. Tai buvo paskutinis iš kelių panašių incidentų Belgijos oro erdvėje vien šį savaitgalį.

Bepiločiai orlaiviai (nuotr. SCANPIX)

Bepiločiai orlaiviai (nuotr. SCANPIX)

1

Šalies naujienų agentūra „Belga“ apie pastarąjį incidentą pranešė cituodama vietos merą Steveną Matheï. Pranešama, kad bepiločius orlaivius kurį laiką sekė policijos sraigtasparnis, bet galiausiai jie dingo šiaurės kryptimi link Nyderlandų.

Belgijos gynybos ministras Theo Franckenas anksčiau tądien pareiškė, kad naktį iš šeštadienio į sekmadienį virš šios karinės bazės pastebėjus bepiločius orlaivius buvo bandoma panaudoti slopintuvą, tačiau nesėkmingai.

„Policijos sraigtasparnis ir transporto priemonė sekė bepilotį orlaivį, tačiau pametė jį po keleto kilometrų šiaurės kryptimi“, – tinkle „X“ parašė jis.

Ministras bepiločius orlaivius apibūdino kaip didelio modelio skraidykles ir kartu nurodė, kad tai buvo „ne įprastas skrydis, o aiški užduotis, kurios tikslas – Kleine Brogelis“. Jis sakė, kad bepiločiai skrido dideliame aukštyje. Tyrimas tęsiamas.

Bepiločiai orlaiviai virš šios bazės buvo pastebėti ir anksčiau. T. Franckenas šeštadienį pranešė, kad kitą savaitę susitiks su policija, jog būtų galima išanalizuoti grėsmę ir imtis reikiamų veiksmų bepiločių orlaivių pilotams surasti ir sulaikyti.

Belgijos naujienų agentūra „Belga“, remdamasi šaltiniais policijoje, informavo, kad šeštadienį bepilotis orlaivis buvo pastebėtas ir virš Antverpeno oro uosto.

Karinė bazė Kleine Brogelyje, Flandrijos regione, buvo spalio mėnesį vykusių kasmetinių NATO pratybų, skirtų Aljanso teritorijos gynybai branduoliniais ginklais, dalis. Remiantis nepatvirtintais pranešimais, ši oro bazė yra viena iš vietų Europoje, kurioje saugomi JAV branduoliniai ginklai.

