TV3 naujienos > Užsienis > Europa

Estijoje prie sienos su Rusija rasta 250 kg aviacinė bomba

2025-11-03 09:40 / šaltinis: tv3.lt
2025-11-03 09:40

Sekmadienį Estijoje prie sienos su Rusija, netoli Auverės kaimo, rasta 250 kilogramų sverianti aviacinė bomba, pranešė EER. Šalies valdžios institucijos šiuo metu stengiasi bombą saugiai sunaikinti, rašo „United24 Media".

Estijos pasienis su Rusija BNS Foto

Sekmadienį Estijoje prie sienos su Rusija, netoli Auverės kaimo, rasta 250 kilogramų sverianti aviacinė bomba, pranešė EER. Šalies valdžios institucijos šiuo metu stengiasi bombą saugiai sunaikinti, rašo „United24 Media“.

Pasak Estijos gelbėjimo tarnybos, bomba buvo rasta lapkričio 2 d. rytą, kai vietos gyventojas, vaikščiodamas miške, pastebėjo didelį metalinį objektą, panašų į bombą. Atvykę specialistai patvirtino, kad tai yra aviacinė bomba.

„Išminuotojai jau yra vietoje ir ruošiasi neutralizuoti sprogmenį. Gyventojai netoliese esančiose vietovėse gali girdėti garsius triukšmus ar sprogimus“, – teigiama gelbėjimo tarnybos oficialiame pranešime.

Auganti įtampa

Šis radinys rastas tuo metu, kai regione auga įtampa dėl Rusijos provokacijų, incidentų oro erdvėje.

Štai sekmadienį Estijos užsienio reikalų ministerija pranešė, kad Narvos upėje pastebėtas Rusijos pasienio apsaugos laivas su Rusijos privačios karinės bendrovės „Wagner“ vėliava. 

Ministerija socialiniame tinkle X paskelbė nuotrauką ir vaizdo įrašą, kuriuose matyti Rusijos pasienio apsaugos laivas su „Wagner“ vėliava, plaukiantis Narvos upe, skiriančia Estiją ir Rusijos Leningrado sritį.

Spalio mėnesį laikraštis „Postimees“ pranešė, kad Estijos pajėgos numušė neidentifikuotą droną netoli Reedo karinės bazės, kurioje dislokuotas JAV kariuomenės eskadronas, priklausantis NATO regioninei pajėgai.

