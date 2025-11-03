Trumpas: turime tiek branduolinių ginklų, kad pasaulį susprogdinti galėtume 150 kartų

„Na, mes turime daugiau branduolinių ginklų nei bet kuri kita šalis. Rusija yra antra. Kinija yra labai toli trečia, bet po penkerių metų jos bus lygios. Žinote, jos sparčiai juos gamina, ir manau, kad turėtume kažką daryti dėl denuklearizacijos. <...>
Ir aš iš tikrųjų tai aptariau su prezidentu Putinu ir prezidentu Xi. Denuklearizacija yra labai svarbus dalykas. Mes turime pakankamai branduolinių ginklų, kad 150 kartų susprogdintume pasaulį. Rusija turi daug branduolinių ginklų, o Kinija turės daug. Jie turi keletą. Jie turi nemažai“, – sako jis.
Donaldas Trumpas tvirtina, kad Rusija ir Kinija atlieka slaptus branduolinių ginklų bandymus
JAV prezidentas D. Trumpas sekmadienį pareiškė, kad tokios valstybės kaip Rusija ir Kinija atliko slaptus požeminius branduolinių ginklų bandymus, ir pridūrė, jog Vašingtonas paseks jų pavyzdžiu.
„Nenoriu būti vienintelė šalis, kuri nevykdo bandymų“, – pareiškė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Jo teigimu, tokius slaptus bandymus taip pat atlieka Šiaurės Korėja ir Pakistanas.
Ketvirtadienį JAV prezidentas pareiškė įsakęs JAV pradėti branduolinių ginklų bandymus, taip esą reaguojant į kitų valstybių veiksmus.
„Dėl kitų šalių bandymų programų nurodžiau Karo departamentui pradėti mūsų Branduolinių Ginklų bandymus tokiu pačiu lygiu“, – savo socialiniame tinkle „Truth Social“ tuomet parašė D. Trumpas.
Lieka neaišku, ar D. Trumpas turėjo omenyje branduolinius bandymus, kuriuos Jungtinės Valstijos vėliausią kartą atliko 1992 metais, ar ginklų, galinčių nešti branduolines galvutes, testavimus.
Vėliau kalbėjęs JAV viceprezidentas taip pat neatskleidė, kokius bandymus D. Trumpas turėjo omenyje.
Tuo metu Pentagono vadovas Pete'as Hegsethas penktadienį pareiškė, kad JAV prezidento prašymas pradėti branduolinių ginklų bandymus buvo atsakingas žingsnis.
Sekmadienį D. Trumpas, paklaustas apie branduolinių ginklų bandymus, CBS pareiškė: „Aš sakau, kad mes išbandysime branduolinius ginklus, kaip tai daro kitos šalys, taip.“
Sekmadienį D. Trumpas tvirtino, kad tiek Rusija, tiek Kinija atlieka branduolinių užtaisų testavimus, tačiau viešai apie tai neskelbia.
„Kad ir kokie galingi jie būtų, šis pasaulis yra didelis. Nebūtinai žinai, kur jie atlieka bandymus“, – tvirtino JAV prezidentas.
„Jie atlieka bandymus po žeme, kur žmonės tiksliai nežino, kas vyksta atliekant bandymą. Jaučiama nedidelė vibracija“, – pridūrė Baltųjų rūmų šeimininkas.
Vėliau sekmadienį JAV energetikos sekretorius Chrisas Wrightas (Krisas Raitas) sušvelnino D. Trumpo planus dėl branduolinių ginklų bandymų.
„Manau, kad testai, apie kuriuos dabar kalbame, yra sistemos testai. Tai nėra branduoliniai sprogimai“, – pareiškė jis.
