TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Trumpas atsakė, ar JAV ketina pradėti karą prieš Venesuelą

2025-11-03 08:00 / šaltinis: ELTA
2025-11-03 08:00

Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pasiuntė dviprasmiškų signalų dėl galimos JAV intervencijos Venesueloje, sumenkindamas nuogąstavimus dėl artėjančio karo prieš šią Pietų Amerikos valstybę, bet sakydamas, kad jos lyderio Nicolaso Maduro dienos suskaičiuotos.

JAV prezidentas Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)

Prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pasiuntė dviprasmiškų signalų dėl galimos JAV intervencijos Venesueloje, sumenkindamas nuogąstavimus dėl artėjančio karo prieš šią Pietų Amerikos valstybę, bet sakydamas, kad jos lyderio Nicolaso Maduro dienos suskaičiuotos.

0

Prezidento pastabos, išsakytos sekmadienį per interviu CBS, nuskambėjo tuo metu, kai Jungtinės Valstijos telkia karinius dalinius Karibų jūroje ir surengė keliolika smūgių įtariamiems narkotikų kontrabandos laivams, per kuriuos žuvo dešimtys žmonių.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Aš abejoju dėl to. Nemanau“, – laidoje „60 minučių“ sakė D. Trumpas, paklaustas, ar JAV ketina pradėti karą prieš Venesuelą.

Tačiau paklaustas, ar N. Maduro dienos prezidento poste suskaičiuotos, D. Trumpas atsakė: „Sakyčiau, kad taip. Manau, kad taip“.

N. Maduro, kuriam Jungtinėse Valstijose pareikšti kaltinimai dėl prekybos narkotikais, yra apkaltinęs Vašingtoną, kad šis naudoja prekybą narkotikais kaip pretekstą „įvesti režimo pokyčius“ Karakase ir užgrobti Venesuelos naftą.

Pastarosiomis savaitėmis per daugiau kaip 15 JAV smūgių laivams Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne žuvo mažiausiai 65 žmonės, o paskutinis smūgis buvo surengtas šeštadienį, dėl to sulaukta kritikos iš regiono šalių vyriausybių.

Ekspertai teigia, kad rugsėjo pradžioje prasidėję išpuoliai prilygsta neteisminėms egzekucijoms, net jei jie nukreipti prieš žinomus narkotikų prekeivius.

Vašingtonas iki šiol nepaskelbė jokių įrodymų, kad laivai, kuriuos jie atakavo, gabeno narkotikus ar kėlė grėsmę Jungtinėms Valstijoms.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

