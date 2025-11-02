 
TV3 naujienos > Užsienis

Pentagono vadovas: per JAV ataką Karibų jūroje žuvo trys žmonės

2025-11-02 09:53 / šaltinis: ELTA / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: ELTA aut.
2025-11-02 09:53

JAV kariuomenė Karibų jūroje surengė dar vieną mirtiną smūgį, nukreiptą į laivą, kuris tariamai buvo prikrautas narkotikų, šeštadienį paskelbė Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas.

Pentagono vadovas(nuotr. SCANPIX)

JAV kariuomenė Karibų jūroje surengė dar vieną mirtiną smūgį, nukreiptą į laivą, kuris tariamai buvo prikrautas narkotikų, šeštadienį paskelbė Pentagono vadovas Pete‘as Hegsethas.

0

Per ataką žuvo trys vyrai, socialiniame tinkle „X“ parašė P. Hegsethas ir kartu pridūrė, kad smūgis buvo suduotas tarptautiniuose vandenyse, o JAV karinis personalas nenukentėjo. Siekdamas pateisinti šį smūgį, P. Hegsethas rėmėsi nepatikslintomis žvalgybos išvadomis. Jis sakė, kad laivas „plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu ir gabeno narkotikus“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

P. Hegsethas nepatikslino, kurioje Karibų jūros dalyje šis laivas buvo, kai į jį buvo nusitaikyta. Nepriklausomai patikrinti jo pareiškimų kol kas nebuvo galimybės. 

JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą žadėjo imtis griežtų veiksmų prieš narkotikų kartelius. Rugsėjo mėnesį jo administracija leido smogti į laivus Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne, kuriais į JAV esą gabenami narkotikai. Teigiama, kad per šiuos smūgius iki šiol jau žuvo dešimtys žmonių.

Šie veiksmai buvo plačiai sukritikuoti – iš dalies dėl to, nes D. Trumpo administracija iš pradžių nepateikė jokio teisinio pagrindo. Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai yra perspėję, kad šiais smūgiais galbūt pažeidžiama tarptautinė teisė.

