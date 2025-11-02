Pentagono vadovas: per JAV ataką Karibų jūroje žuvo trys žmonės

Per ataką žuvo trys vyrai, socialiniame tinkle „X“ parašė P. Hegsethas ir kartu pridūrė, kad smūgis buvo suduotas tarptautiniuose vandenyse, o JAV karinis personalas nenukentėjo. Siekdamas pateisinti šį smūgį, P. Hegsethas rėmėsi nepatikslintomis žvalgybos išvadomis. Jis sakė, kad laivas „plaukė žinomu narkotikų kontrabandos maršrutu ir gabeno narkotikus“.
P. Hegsethas nepatikslino, kurioje Karibų jūros dalyje šis laivas buvo, kai į jį buvo nusitaikyta. Nepriklausomai patikrinti jo pareiškimų kol kas nebuvo galimybės.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas ne kartą žadėjo imtis griežtų veiksmų prieš narkotikų kartelius. Rugsėjo mėnesį jo administracija leido smogti į laivus Karibų jūroje ir Ramiajame vandenyne, kuriais į JAV esą gabenami narkotikai. Teigiama, kad per šiuos smūgius iki šiol jau žuvo dešimtys žmonių.
Šie veiksmai buvo plačiai sukritikuoti – iš dalies dėl to, nes D. Trumpo administracija iš pradžių nepateikė jokio teisinio pagrindo. Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai yra perspėję, kad šiais smūgiais galbūt pažeidžiama tarptautinė teisė.
