  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JT klimato kaitos konferencija Brazilijoje – be JAV pareigūnų

Papildyta 19.03 val.
2025-11-01 18:12 / šaltinis: BNS
2025-11-01 18:12

Jungtinės Valstijos į vėliau šį mėnesį Brazilijoje vyksiančią Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferenciją (COP30) nesiųs jokių aukščiausio rango pareigūnų, šeštadienį pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Brazilija (nuotr. Shutterstock.com)

Jungtinės Valstijos į vėliau šį mėnesį Brazilijoje vyksiančią Jungtinių Tautų (JT) klimato kaitos konferenciją (COP30) nesiųs jokių aukščiausio rango pareigūnų, šeštadienį pranešė Baltųjų rūmų pareigūnas.

Buvo manyta, kad prezidentas Donaldas Trumpas, kuris, sausį sugrįžęs į Baltuosius rūmus, antrą kartą pasitraukė iš Paryžiaus klimato susitarimo ir kuris siekia skatinti iškastinio kuro gavybą, nedalyvaus lyderių aukščiausiojo lygio susitikime, rengiamame prieš Belene vyksiančią kasmetinę JT klimato konferenciją.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Tačiau dabar atrodo, kad jis taip pat nesiųs jokių aukščiausio rango derybininkų į derybas, kurios vyks lapkričio 10–21 dienomis.

JAV nesiųs jokių aukšto rango atstovų į COP30“, – sakė Baltųjų rūmų pareigūnas, kalbėjęs su anonimiškumo sąlyga.

„Prezidentas tiesiogiai bendrauja su pasaulio lyderiais energetikos klausimais ir tai galima matyti iš istorinių prekybos bei taikos susitarimų, kuriuose didelis dėmesys skiriamas partnerystei energetikos srityje“, – sakė pareigūnas.

Brazilija penktadienį pranešė, kad mažiau nei 60 pasaulio lyderių patvirtino, jog dalyvaus lapkričio 6–7 dienomis vyksiančiame klimato aukščiausiojo lygio susitikime, kuris šiemet rengiamas atskirai, siekiant sumažinti su apgyvendinimu susijusius sunkumus.

Prancūzijos, Vokietijos, Jungtinės Karalystės, Nyderlandų, Norvegijos, Kolumbijos, Čilės, Žaliojo Kyšulio ir Liberijos lyderiai dalyvaus susitikime, patvirtino jų vyriausybės naujienų agentūrai AFP.

Kinija pranešė, kad prezidentui Xi Jinpingui atstovaus vicepremjeras Ding Xuexiangas.

Nors D. Trumpas iš Paryžiaus susitarimo pasitraukė ir per savo pirmąją kadenciją, šį kartą jo administracija žengė dar toliau, naudodama savo įtaką, kad visame pasaulyje būtų skatinama iškastinio kuro gavyba ir naudojimas.

Klimato aktyvistai baiminasi, kad JAV administracija gali siekti pasitraukti iš Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos – sutarties, kuria grindžiamas Paryžiaus susitarimas.

Tai galėtų užkirsti kelią būsimoms administracijoms vėl prisijungti prie susitarimo, tačiau nėra aišku, ar vykdomoji valdžia turi teisinių galių pasitraukti iš Senato ratifikuotos sutarties.

Nors D. Trumpo administracija, regis, ignoruos aukščiausiojo lygio susitikimą klimato kaitos klausimais, derybose vis dėlto turėtų dalyvauti daugiau nei 100 JAV valstijų ir vietos lyderių, įskaitant gubernatorius ir merus.

Dalyvauti pagrindinėje COP30 konferencijoje, vyksiančioje pasaulyje tvyrant politinei suirutei, kuri, kaip daugelis baiminasi, užgoš klimato krizę, akredituota iš viso 170 delegacijų.

