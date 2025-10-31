 
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

JAV ir Indija stiprina bendradarbiavimą gynybos srityje

2025-10-31 16:24 / šaltinis: ELTA
2025-10-31 16:24

Nepaisant dabartinių nesutarimų muitų ir prekybos klausimais, Jungtinės Valstijos ir Indija stiprins savo bendradarbiavimą gynybos srityje. Indijos gynybos ministras Rajnathas Singhas ir jo amerikiečių kolega Pete‘as Hegsethas Malaizijos sostinėje Kvala Lumpūre pasirašė 10 metų trukmės pamatinį susitarimą dėl partnerystės gynybos sektoriuje. 

0

„Stipriname savo koordinavimą, keitimąsi informacija ir techninį bendradarbiavimą. Mūsų gynybiniai santykiai dar niekada nebuvo stipresni“, – rašė P. Hegsethas tinkle „X“.

Kas dešimt metų atnaujinamas susitarimas yra sutartinis abiejų šalių gynybos santykių pagrindas, pareiškė Pentagonas. Jis stiprina sąveiką visose srityse, įskaitant sausumą, jūrą, orą, kosmosą ir kibernetinę erdvę. 

R. Singhas ir P. Hegsethas susitarimą pasirašė ASEAN šalių gynybos ministrų susitikimo kuluaruose.

Indija Jungtinėms Valstijoms yra ne tik svarbi amerikietiškų ginklų ir kitų prekių pirkėja, bet, be kita ko, ir svarbi partnerė, Vašingtonui siekiant sumažinti augančią Kinijos įtaką Indijos ir Ramiojo vandenyno regione. Prieš devynerius metus JAV priskyrė Indiją prie reikšmingų gynybos partnerių, kad pagerintų strateginį bendradarbiavimą.

Tačiau pastaruoju metu šalių santykius temdė papildomi muitai, kuriuos JAV įvedė partnerei dėl jos naftos sandorių su Rusija. Produktams iš Indijos JAV taiko 50 proc. muitus, įskaitant 25 proc. tarifą dėl Naujojo Delio prekybinių santykių su Rusija.

