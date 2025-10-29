Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Prezidentūra: dėl JAV karių buvimo Lietuvoje situacija nesikeičia

2025-10-29 18:15 / šaltinis: ELTA
2025-10-29 18:15

Pranešant apie Vašingtono sprendimą sumažinti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių skaičių Rumunijoje, Prezidentūra sako, jog situacija dėl amerikiečių pajėgų Lietuvoje nesikeičia.

Atsisveikinimas su Pabradėje žuvusiais JAV kariais BNS Foto

Pranešant apie Vašingtono sprendimą sumažinti Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) karių skaičių Rumunijoje, Prezidentūra sako, jog situacija dėl amerikiečių pajėgų Lietuvoje nesikeičia.

0

„Informacija apie JAV sprendimą dėl savo karių Rumunijoje nėra susijusi su Lietuva. Dėl JAV karių dislokavimo Lietuvoje niekas nesikeičia“, – Eltai raštu teigia Prezidentūra.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip jau buvo skelbta, apie Vašingtono planus mažinti karių skaičių Europos rytiniame flange, remdamas Rumunijos gynybos ministerijos pranešimu, trečiadienį pranešė Lenkijos naujienų portalas „TVP World“.

Savo ruožtu NATO atstovai patikino, kad Aljanso narės apie JAV planus mažinti savo karių skaičių buvo informuotos iš anksto. Vašingtono sprendimą mažinti dislokuotų karių skaičių rytiniame Aljanso flange NATO apibūdino kaip „korekciją“ bei nurodė, jog tai nėra „neįprasta“.

ELTA primena, kad sausį JAV lyderiui Donaldui Trumpui grįžus į Baltuosius rūmus, prasidėjo diskusijos apie galimą JAV karių išvedimą iš Europos.

Į prezidento postą po pertraukos sugrįžęs D. Trumpas ne kartą užsiminė, jog Europa turėtų skirti daugiau lėšų gynybai, antraip, pasak D. Trumpo, bus svarstoma apie amerikiečių karių, esančių senajame žemyne, perdislokavimą.

Tiesa, JAV lyderis yra patikinęs, jog laikysis įsipareigojimų Lenkijai ir Lietuvai. 

Balandį JAV televizija NBC pranešė, neva Pentagonas svarsto galimybę atitraukti apie 10 tūkst. karių iš Rytų Europos. Karių atitraukimas esą paveiktų Rumuniją ir Lenkiją. 

Šiuo metu Europoje dislokuota apie 70 tūkst. JAV karių, beveik pusė jų – Vokietijoje. 

Lietuvoje yra dislokuota JAV rotacinių pajėgų bataliono kovinė grupė.

Šiuo metu JAV vis dar atlieka savo pajėgų buvimo įvairiuose pasaulio regionuose vertinimą. 

Donaldas Trumpas (nuotr. SCANPIX)
CNN: Europa bijo, kad jau kariauja, tačiau JAV į tai žiūri pro pirštus (7)

