JAV mažina savo karių skaičių Rytų Europoje: viena šalis jau išplatino žinią

Šalies gynybos ministerija buvo informuota, kad mažinamos kai kurios NATO rytiniame flange dislokuotos amerikiečių pajėgos. Pranešama, kad tai yra JAV karinių pajėgų pertvarkymo pasaulyje dalis.
Laukiama ministro spaudos konferencijos dėl JAV karių
Tarp brigados elementų, kurie nutrauks rotaciją Europoje, yra Rumunijai skirti kariai, dislokuoti Mihail Kogalniceanu bazėje.
Minėtas leidinys pastebi, kad sprendimas buvo tikėtinas, Rumunija nuolat palaiko ryšius su JAV.
„JAV pajėgų pertvarkymas yra vasario mėnesį paskelbtų naujų prezidento administracijos prioritetų rezultatas. Priimant sprendimą taip pat buvo atsižvelgta į tai, kad NATO sustiprino savo buvimą ir veiklą rytiniame flange, leidžiant Jungtinėms Valstijoms pakoreguoti savo karinę padėtį regione“, – aiškina portalas.
„Amerikos sprendimas yra sustabdyti brigados, kuri turėjo elementų keliose NATO šalyse, rotaciją Europoje. Apie 1 000 amerikiečių karių liks dislokuoti nacionalinėje teritorijoje, padėdami atgrasyti bet kokias grėsmes ir toliau garantuodami JAV įsipareigojimą regioniniam saugumui“, – rašoma tekste.
Antradienį Rumunijos krašto apsaugos ministras rengia spaudos konferenciją šiai temai pakomentuoti.
NATO šio JAV sprendimo kol kas nekomentavo.
„TVP World primena“, kad nepaisant NATO rytinio flango šalių nuogąstavimų dėl galimo JAV pajėgų sumažinimo regione tuo metu, kai Rusija toliau kariauja Ukrainoje, rugsėjo mėnesį D. Trumpas buvo pareiškęs, kad JAV karių skaičius Lenkijoje gali būti netgi padidintas.
Dar vasarą „Politico“ pranešė, kad Jungtinės Valstijos gali sumažinti savo karių skaičių Europoje 30 proc.
