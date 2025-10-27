Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Venesuela JAV karines pratybas netoliese esančioje saloje vadina provokacija

2025-10-27 17:13 / šaltinis: BNS
2025-10-27 17:13

Karakasas sekmadienį pasmerkė JAV karo laivo atvykimą į netoliese esantį Trinidadą ir Tobagą kaip pavojingą provokaciją, didėjant baimei dėl galimų išpuolių prieš žemyninę Venesuelos dalį. 

Regioninė institucija: Venesuelos prezidento rinkimuose buvo „išskirtinių manipuliacijų“

Karakasas sekmadienį pasmerkė JAV karo laivo atvykimą į netoliese esantį Trinidadą ir Tobagą kaip pavojingą provokaciją, didėjant baimei dėl galimų išpuolių prieš žemyninę Venesuelos dalį. 

REKLAMA
0

Eskadrinis minininkas „USS Gravely“ sekmadienį keturioms dienoms prisišvartavo Trinidado sostinėje Port of Speine. Šiomis dienomis vyks bendros pratybos su vietos gynybos pajėgomis. 

TAIP PAT SKAITYKITE:

Laivo atvykimas yra JAV prezidento Donaldo Trumpo (Donaldo Trampo) karinės kampanijos prieš narkotikų kontrabandos organizacijas Lotynų Amerikoje, ypač Venesueloje, dalis. Ši kampanija daugiausia buvo nukreipta prieš venesueliečius ir iki šiol apsiribojo mirtinais išpuoliais tarptautiniuose vandenyse.

REKLAMA
REKLAMA

Pastarosiomis dienomis D. Trumpas vis dažniau grasina perkelti kampaniją į sausumą. Venesuelos prezidentas Nicolas Maduro (Nikolo Maduras) savo ruožtu tvirtina, kad Vašingtonas šiais veiksmais siekia jį išversti iš posto.

REKLAMA

Venesuela piktai pasmerkė „Trinidado ir Tobago karinę provokaciją, koordinuotą su Centrinės žvalgybos agentūra (CŽA), siekiant išprovokuoti karą Karibuose“.

Karakasas pridūrė sulaikęs „samdinių grupę“, susijusią su CŽA, praėjus kelioms dienoms po D. Trumpo pareiškimo, kuriuo jis leido suprasti, kad pritaria slaptoms CŽA operacijoms prieš Venesuelą.

REKLAMA
REKLAMA

N. Maduro vyriausybė plačiau nedetalizuodama teigė, kad įtariami samdiniai rengė „netikros vėliavos“ ataką, kuria siekė išprovokuoti plataus masto karą.

Venesuela reguliariai praneša apie JAV remiamų samdinių, siekiančių destabilizuoti N. Maduro administraciją, sulaikymą. 

Trinidadas ir Tobagas, esantis vos už 11 km nuo Venesuelos pakrantės, stojo Vašingtono pusėn.

JAV smūgiai į laivus

„USS Gravely“ yra vienas iš kelių karo laivų, kuriuos Vašingtonas rugpjūtį dislokavo Karibuose, vykdydamas kovos su narkotikais kampaniją, kurią Venesuela laiko priedanga, siekiant nuversti N. Maduro, kurio perrinkimą Vašingtonas laiko nesąžiningu.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Įtampa smarkiai išaugo penktadienį, kai Pentagonas taip pat įsakė dislokuoti į regioną didžiausią pasaulyje lėktuvnešį USS „Gerald R Ford“.

Per JAV smūgius prieš mažiausiai 10 laivų, kurie, jų teigimu, gabeno narkotikus, nuo rugsėjo žuvo mažiausiai 43 žmones. 

Į šį konfliktą įsitraukė ir Kolumbijos prezidentas Gustavo Petro (Gustavas Petras) – griežtas JAV smūgių kritikas, kuriam Vašingtonas penktadienį paskelbė sankcijas, kaltindamas jį tuo, kad leido klestėti narkotikų gamybai.

REKLAMA

Karakasas apkaltino Trinidadą ir Tobagą, ramią 1,4 mln. gyventojų turinčią dviejų salų valstybę, kurios ministrė pirmininkė Kamla Persad-Bissesar (Kamla Persad-Biserar) griežtai kritikuoja N. Maduro, tarnaujant kaip „JAV lėktuvnešiui“.

Trinidado ir Tobago vyriausybė pareiškė, kad USS „Gravely“ vizito tikslas – „stiprinti kovą su tarptautiniu nusikalstamumu ir didinti atsparumą per mokymus, humanitarinę veiklą ir bendradarbiavimą saugumo srityje“.

Vyriausybė pranešime teigė vertinanti savo santykius „su Venesuelos žmonėmis“ ir tebesanti įsipareigojusi „sukurti saugesnį, stipresnį ir klestintį regioną“.

SUSIJĘ STRAIPSNIAI
Nicolas Maduro  (nuotr. SCANPIX)
Venesuelos prezidentas: planas, skirtas apsisaugoti nuo JAV keliamos grėsmės, jau parengtas
Venesuela (nuotr. SCANPIX)
Įtampa su JAV: Venesuela surengė karines pratybas (3)

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų