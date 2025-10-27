Kalendorius
Spalio 27 d., pirmadienis
Vilnius +5°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Užsienis > JAV

Kalifornijos gubernatorius Newsomas svarsto galimybę 2028 m. kandidatuoti į JAV prezidentus

2025-10-27 07:25 / šaltinis: ELTA
2025-10-27 07:25

Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, vienas labiausiai JAV prezidentą Donaldą Trumpą kritikuojančių demokratų, patvirtino svarstąs galimybę kandidatuoti į prezidentus. 

JAV vėliava (nuotr. SCANPIX)

Kalifornijos gubernatorius Gavinas Newsomas, vienas labiausiai JAV prezidentą Donaldą Trumpą kritikuojančių demokratų, patvirtino svarstąs galimybę kandidatuoti į prezidentus. 

REKLAMA
0

Paklaustas, ar rimtai svarsto galimybę 2028 m. kandidatuoti į JAV prezidentus, 58 metų G. Newsomas transliuotojui CBS sakė: „Kitaip meluočiau. Tiesiog meluočiau, o to negaliu daryti“.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Ketvirtadienį pateiktuose ir sekmadienį transliuotuose komentaruose G. Newsomas taip pat pavadino D. Trumpą „invazine rūšimi“ Jungtinėms Valstijoms ir pasauliui bei pridūrė, kad jis yra it griaunantis kūjis. 

REKLAMA
REKLAMA

G. Newsomas jau kelis mėnesius priešinasi D. Trumpui, tiek atremdamas respublikono prezidento veiksmus ieškiniais ir įstatymais, tiek parodijuodamas jo stilių socialiniuose tinkluose. 

REKLAMA

Demokratas padavė teismui ieškinį, kad atgautų iš D. Trumpo Kalifornijos nacionalinės gvardijos kontrolę, priėmė įstatymų paketą, skirtą „reaguoti į perteklinius federalinius veiksmus“, ir vadovauja rinkimų apygardų perskirstymo kampanijai Kalifornijoje, kad neutralizuotų panašias respublikonų pastangas kitur šalyje. 

Jo komanda taip pat mėgdžioja D. Trumpą, naudodama dirbtinio intelekto sugeneruotus vaizdus ir jo stilių socialinėje žiniasklaidoje rašyti žodžius iš didžiųjų raidžių bei atkartodama jo pamėgtą frazę: „AČIŪ UŽ DĖMESĮ ŠIAM KLAUSIMUI“.

Kiti prezidento rinkimai JAV numatyti 2028 metais. 79 metų D. Trumpas ir jo aplinka ne kartą užsiminė, kad jis gali siekti trečiosios kadencijos, nors pagal JAV Konstitucijos 22-ąją pataisą niekas negali būti išrinktas prezidentu daugiau nei du kartus.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų