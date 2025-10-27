Kalifornijos gubernatorius Newsomas svarsto galimybę 2028 m. kandidatuoti į JAV prezidentus

Paklaustas, ar rimtai svarsto galimybę 2028 m. kandidatuoti į JAV prezidentus, 58 metų G. Newsomas transliuotojui CBS sakė: „Kitaip meluočiau. Tiesiog meluočiau, o to negaliu daryti“.
Ketvirtadienį pateiktuose ir sekmadienį transliuotuose komentaruose G. Newsomas taip pat pavadino D. Trumpą „invazine rūšimi“ Jungtinėms Valstijoms ir pasauliui bei pridūrė, kad jis yra it griaunantis kūjis.
G. Newsomas jau kelis mėnesius priešinasi D. Trumpui, tiek atremdamas respublikono prezidento veiksmus ieškiniais ir įstatymais, tiek parodijuodamas jo stilių socialiniuose tinkluose.
Demokratas padavė teismui ieškinį, kad atgautų iš D. Trumpo Kalifornijos nacionalinės gvardijos kontrolę, priėmė įstatymų paketą, skirtą „reaguoti į perteklinius federalinius veiksmus“, ir vadovauja rinkimų apygardų perskirstymo kampanijai Kalifornijoje, kad neutralizuotų panašias respublikonų pastangas kitur šalyje.
Jo komanda taip pat mėgdžioja D. Trumpą, naudodama dirbtinio intelekto sugeneruotus vaizdus ir jo stilių socialinėje žiniasklaidoje rašyti žodžius iš didžiųjų raidžių bei atkartodama jo pamėgtą frazę: „AČIŪ UŽ DĖMESĮ ŠIAM KLAUSIMUI“.
Kiti prezidento rinkimai JAV numatyti 2028 metais. 79 metų D. Trumpas ir jo aplinka ne kartą užsiminė, kad jis gali siekti trečiosios kadencijos, nors pagal JAV Konstitucijos 22-ąją pataisą niekas negali būti išrinktas prezidentu daugiau nei du kartus.
