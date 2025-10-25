NATO lyderiai ruošia spaudimą Putinui: po Trumpo sankcijų – naujas planas

Daugiau apie tai – TV3 Žiniose.
Po garsių plojimų Jungtinės Karalystės ministras pirmininkas Keiras Starmeris pasveikina NATO generalinį sekretorių Marką Rutte.
Taip pat Nyderlandų ir Danijos ministrus pirmininkus. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kolegas sutinka šiltai apsikabindamas.
Politikai atvyko į Londoną į „Norinčiųjų koalicijos“ susitikimą, kad aptartų bendrus veiksmus, kaip priversti diktatorių Putiną nutraukti karą Ukrainoje.
„Ir kai tik Putinas pajuto spaudimą ir galimybę, kad „Tomahawk“ raketos gali atsirasti Ukrainoje, jis iš karto pareiškė, kad yra pasirengęs atnaujinti derybas. Bet kai tik spaudimas dingo, jis vėl atsisakė diplomatijos. Taigi mums akivaizdu, ką daryti“, – nurodo Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis.
Prie susitikimo nuotoliniu būdu prisijungė ir Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas. Tačiau svarstant naujas sankcijas Rusijai, Paryžiuje dėl prasto interneto ryšio dingo garsas.
O Londone netikėtai užgeso ekranas ir trumpam stojo nejauki tyla. Tačiau nepaisant trikdžių ekonominis spaudimas Putinui išliko viena pagrindinių susitikimo temų.
„Tiesa ta, kad Putinui baigiasi pinigai, kariai ir idėjos. Prezidentas Trumpas tai pasakė labai tiksliai – jie turėtų sustoti ten, kur dabar yra“, – sako Markas Rutte, NATO generalinis sekretorius.
Po neseniai Trumpo įvestų sankcijų dviem didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms – „Rosneft“ ir „Lukoil“ – europiečiai bando neatsilikti.
„Būtų gerai, jei ES pasektų JAV ir Jungtinės Karalystės pavyzdžiu bei įvestų tokias pačias sankcijas „Lukoil“ ir „Rosneft“. Turėtume taip pat daugiau padaryti, kad panaikintume „šešėlinio laivyno“ sistemą Nyderlanduose. O kai kalbame apie Šiaurės jūrą – mes prisiimsime savo dalį atsakomybės“, – pažymi Nyderlandų ministras pirmininkas Dickas Schoofas.
V. Zelenskis sako, kad „Rosneft“ ir „Lukoil“ – toli gražu ne vienintelės naftos gavybos bendrovės agresorės šalyje, ir nereikėtų pamiršti, pavyzdžiui, „Surgutneftegaz“.
„Ir nors rusai dabar visam pasauliui siunčia signalą, kad jų ekonomikos sankcijos esą neveikia, visi viską mato: eilės prie degalinių Rusijoje, bankrutuojantys regionai, federalinio biudžeto deficitas. Būtent sankcijos yra vienas skaudžiausių smūgių Putinui“, – kalba V. Zelenskis.
Anapus Atlanto Donaldas Trumpas nusprendė spausti Putiną ne vien sankcijomis. Per artėjantį susitikimą su Kinijos vadovu Amerikos prezidentas ketina, be kita ko, aptarti karą Ukrainoje ir asmeniškai paprašyti Si Dzinpingo daryti spaudimą Rusijai.
„Mes įvedėme labai griežtas sankcijas Rusijai. Manau, šios sankcijos bus tikrai skausmingos. Jos labai stiprios. Bet norėčiau, kad Kinija mums padėtų“, – sako Donaldas Trumpas.
Tuo metu Putinas toliau terorizuoja Ukrainą. Šią naktį nuo rusofašistų dronų ir raketų atakų kentėjo Kyjivas. Rusai vėl taikėsi į energetikos infrastruktūros objektus. Tačiau aukų išvengti nepavyko – vienas žmogus žuvo, dar dešimt buvo sužeisti.
Daugiau apie tai sužinokite vaizdo reportaže, esančiame straipsnio pradžioje.