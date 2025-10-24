Kalendorius
TV3 naujienos > Užsienis > Karas Ukrainoje

Volodymyras Zelenskis kreipėsi į JAV: prašo „Tomahawk“, naujų sankcijų

2025-10-24 21:30 / šaltinis: ELTA
2025-10-24 21:30

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paragino Jungtines Valstijas išplėsti sankcijas Rusijos naftai – ne tik dviem bendrovėms, bet ir visam sektoriui, ir paprašė tolimojo nuotolio raketų, kad galėtų atsakyti Rusijai. 

Volodymyras Zelenskis (nuotr. SCANPIX)

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis penktadienį paragino Jungtines Valstijas išplėsti sankcijas Rusijos naftai – ne tik dviem bendrovėms, bet ir visam sektoriui, ir paprašė tolimojo nuotolio raketų, kad galėtų atsakyti Rusijai. 

V. Zelenskis Londone derėjosi su dviem dešimtimis Europos lyderių, žadėjusių karinę pagalbą, kad apsaugotų jo šalį nuo būsimos Rusijos agresijos, jei pavyktų paliaubomis sustabdyti daugiau nei trejus metus trunkantį karą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Jungtinės Karalystės (JK) ministro pirmininko Keiro Starmerio surengto aukščiausiojo lygio susitikimo tikslas buvo padidinti spaudimą Rusijos prezidentui Vladimirui Putinui, suteikiant naują postūmį neseniai priimtoms priemonėms, įskaitant naują Jungtinių Valstijų ir Europos šalių sankcijų paketą dėl Rusijos pajamų iš naftos ir dujų eksporto. 

Derybose taip pat aptarti būdai, kaip padėti apsaugoti Ukrainos elektros tinklą nuo beveik kasdienių Rusijos dronų ir raketų atakų artėjant žiemai, sustiprinti Ukrainos oro gynybą ir aprūpinti Kyjivą tolimojo nuotolio raketomis, galinčiomis smogti taikiniams Rusijos gilumoje.

V. Zelenskis paragino JAV siųsti Ukrainai sparnuotąsias raketas „Tomahawk“, dėl kurių tiekimo jam dar nepavyko susitarti su JAV prezidentu Donaldu Trumpu.

Ukrainiečių lyderis pareiškė, kad šią savaitę priimtas D. Trumpo sprendimas įvesti sankcijas didžiausioms Rusijos naftos bendrovėms yra „didelis žingsnis“, ir pridūrė, kad „turime daryti spaudimą ne tik „Rosneft“ ir „Lukoil“, bet ir visoms kitoms Rusijos naftos bendrovėms“.

„Be to, mes vykdome savo spaudimo kampaniją, naudodami dronus ir raketas, specialiai nukreiptas į Rusijos naftos sektorių“, – Užsienio reikalų ministerijoje Londone surengtoje spaudos konferencijoje sakė jis 

V. Putinas iki šiol priešinosi bandymams paskatinti jį derėtis dėl taikos susitarimo su V. Zelenskiu ir teigė, kad Rusijos karinės invazijos į mažesnę kaimynę motyvai yra teisėti. Rusija taip pat rado būdų, kaip apeiti Vakarų šalių sankcijas. 

Nelanksti pozicija V. Putino suerzino Vakarų šalių lyderius.

„Jis dar kartą atmetė galimybę derėtis ir vietoj to pateikė absurdiškus reikalavimus dėl Ukrainos teritorijos, kurios jis negalėjo (užkariauti) ir neužėmė jėga, – spaudos konferencijoje kartu su V. Zelenskiu ir keliais kitais Europos lyderiais sakė K. Starmeris. – Žinoma, tai visiškai nelogiška.“

NATO generalinis sekretorius Markas Rutte sakė, kad V. Putino tikslai lieka nepakitę, tačiau jam „senka pinigai, kariai ir idėjos“.

Danijos ministrė pirmininkė Mette Frederiksen ir Nyderlandų premjeras Dickas Schoofas taip pat dalyvavo vadinamosios Norinčiųjų koalicijos susitikime. Apie 20 kitų lyderių prisijungė prie jų nuotoliniu būdu.

